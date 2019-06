Tira una brutta aria, secondo i più maliziosi, intorno al matrimonio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. La coppia potrebbe essere al capolinea, almeno secondo le recenti voci di una presunta frattura coniugale. A lanciare la bomba è stato il settimanale Spy, e la notizia si è abbattuta come un tornado sui fan dei due. Se ci sia qualcosa di vero non è dato ancora saperlo, ma quanto servito in favore di gossip sembra bastare ad alimentare l’ipotesi.

Matrimonio in crisi per Eros Ramazzotti?

Neppure due mesi fa la dedica speciale a sua moglie, ma oggi per Eros Ramazzotti qualcosa potrebbe essere cambiato. Secondo l’indiscrezione lanciata da Spy, l’artista sarebbe in rotta di collisione con Marica Pellegrinelli, 10 anni dopo l’esordio di un amore che ha infiammato i cuori dei fan.

I venti della crisi soffierebbero impetuosi sulla fiamma della loro passione, ma non ci sarebbero elementi concreti (né conferme) a delineare i contorni della faccenda.

Dopo l’addio a Michelle Hunziker arriva il naufragio bis? Se così fosse, infatti, sarebbe il secondo matrimonio fallito per Eros, che sembrava aver trovato il definitivo equilibrio al fianco della modella.

Il colpo di fulmine nel 2009

Marica Pellegrinelli e il suo Eros si sono innamorati nel 2009, poco dopo il primo incontro che avrebbe fatto da cornice al più classico dei colpi di fulmine. Galeotta sarebbe stata la consegna del premio ai Wind Music Awards, direttamente dalle mani della modella al cantante.

È in quel momento che Ramazzotti sarebbe rimasto stregato dalla sua straordinaria bellezza. Il resto è cronaca di un legame che ha saputo tener testa al notevole gap anagrafico (lei ha 25 anni meno di lui) ha appassionato gossip e pubblico.

Le nozze del 2014 hanno sigillato il loro sentimento, coronato poi dalla nascita di due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Per il momento nessuna conferma dai diretti interessati (ma nemmeno una smentita), e nel limbo dei dubbi l’unica cosa certa sarebbe solo una: nessun ritorno di fiamma con Michelle (nonostante la reunion familiare al concerto di Ed Sheeran).