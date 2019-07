ROMA- Il corpicino senza vita di una neonata è stato rinvenuto tra la vegetazione, lungo le sponde del Tevere. È stato un cittadino a dare l’allarme.

Il cadavere della bimba è stato recuperato dai Vigili del Fuoco. Sul giallo indaga la Polizia che sta setacciando la zona, risalendo le sponde del fiume, alla ricerca di indizi. Naturalmente il punto in cui è stato ritrovato il corpo potrebbe non essere lo stesso in cui è caduto, se si considera il fatto che potrebbe essere stato trascinato dalla corrente. Non si esclude l’ipotesi di omicidio o di suicidio-omicidio.

Il ritrovamento

È stato il proprietario di un ristornate a notare il corpicino riverso nel acqua del canneto, all’altezza del ponte di Mezzocammino, nel tratto di fiume che dà verso il mare. Immediatamente l’uomo ha allertato le forze dell’ordine. “Correte, c’è il corpo di un bambino nel fiume” ha detto l’uomo al telefono. Il cittadino ha poi commentato: “È stato terribile inizialmente avevo pensato fosse un pupazzo, poi ho capito che si trattava di un neonato con ancora il cordone attaccato”.

A recuperare il cadavere è stata la squadra di sommozzatori ‘Serra Uno’ dei vigili del fuoco del comando di Roma. Subito il corpo è stato consegnato alle autorità competenti, in attesa dell’autopsia.

Le ipotesi

Il corpicino della bimba aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. “Sembra che abbia respirato” ha notato il medico legale dopo una prima valutazione. Si pensa che la piccola possa essere morta poche ore prima del ritrovamento. Un primo esame sul corpo rivela che la piccola non si trovava in acqua da tempo.

I poliziotti della squadra mobile, del commissariato Esposizione, coadiuvati dalla scientifica, stanno cercando di ricostruire le ore precedenti al ritrovamento del corpo. Naturalmente il punto in cui è stato ritrovato il corpo potrebbe non essere lo stesso in cui è caduto, se si considera il fatto che potrebbe essere stato trascinato dalla corrente. Tra e ipotesi più battute in questo momento quella che la piccola sia stata gettata nel fiume subito dopo il parto. Tuttavia solo l’autopsia rivelerà dettagli determinanti nelle indagini.