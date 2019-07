Trovarsi nella stessa spiaggia in cui c’è il campione mondiale di nuoto Filippo Magnini è stata una bella fortuna per un bagnante che ha avuto un malore in acqua. Magnini, in vacanza insieme alla fidanzata Giorgia Palmas in Sardegna, ha soccorso l’uomo che rischiava di affogare e lo ha tenuto a galla fino all’arrivo dei soccorsi. A riportare l’episodio l’ANSA, che ha raccolto la testimonianza di un uomo presente alla scena.

Filippo Magnini salva un bagnante a Cala Sinzias

L’uomo stava nuotando nel bellissimo mare di Cala Sinzias, provincia di Cagliari, e si sarebbe sforzato troppo inseguendo un materassino gonfiabile che stava per essere trasportato a largo dalle correnti. Del malore si sarebbero accorti gli amici, che hanno chiamato i soccorsi: i bagnini presenti nel lido Tamatete si sono subito mobilitati. Nel frattempo poco distante stava facendo il bagno anche Filippo Magnini insieme a Giorgia Palmas: l’ex nuotatore medaglia d’oro ai Mondiali per lo stile libero si sarebbe precipitato a soccorrere il bagnante e con poche bracciate lo avrebbe raggiunto tenendolo a galla fino all’arrivo dei soccorsi.

Magnini e Giorgia Palmas insieme in un nuovo programma

La coppia Palmas-Magnini sembra super affiatata e proprio per questa aura cuore che li circonda sono probabilmente stati scelti per condurre un nuovo show su Real Time, Assaggi d’Amore, in onda dal prossimo 13 luglio. I due saranno cupidi d’eccezione in giro per le città più romantiche d’Italia: dovranno far sbocciare l’amore tra due persone che hanno avuto problemi di cuore in passato. È la prima volta che Filippo Magnini e Giorgia Palmas lavorano insieme e certo un bel cambiamento per l’ex nuotatore. Fortunatamente la sua dolce metà è ben più esperta di televisione: da ex velina passa a condurre vari programmi su MTV e arriva a vincere L’Isola dei Famosi. Una guida d’eccezione nel mondo dello showbiz per l’ex campione di nuoto.

Immagine di copertina: Filippo Magnini/Instagram