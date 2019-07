Vittorio Sgarbi, sindaco della cittadina di Sutri, si era offerto di ospitare Morgan dopo lo sfratto a Palazzo Savorelli. Tuttavia il consiglio comunale non si sarebbe espresso a favore di questa proposta.

È possibile, a quanto si apprendere da alcune fonti che Marco Castoldi, in arte Morgan, possa essere ospitato nella vicina Nepi.

Le ostilità della cittadina

La cittadina della Tuscia si oppone all’arrivo del cantante e musicista. Morgan è stato costretto a lasciare la sua abitazione di Monza, su richiesta di risarcimento a fronte del mancato pagamento degli alimenti della figlia.

L’immobile di Monza non rappresentava solo la sua dimora, ma anche il suo studio. Proprio per preservare il suo lavoro e la sua arte, il critico d’arte Vittorio Sgarbi si era proposto di offrire ospitalità a Morgan nel Palazzo Savorelli. Tuttavia adesso il proposito naufraga, come notifica lo stesso cantante sul suo muro Facebook e lo stesso Sgarbi. Il critico d’arte ha pubblicato un tweet in cui ha scritto: “Il musicista non verrà più a Sutri. Inaudita ostilità da parte dell’opposizione consiliare. Prevalsi pregiudizi e ignoranza. Sarà ospitato nella vicina Nepi”.





Il post di Morgan

Intanto Morgan attraverso il suo account riporta: “Da Nepi hanno manifestato la disponibilità ad accogliere lo studio-museo di Morgan. A questo punto la scelta spetta al musicista“.