Gabriele Greco, storico volto della soap opera Vivere, e la moglie Alessandra Mammolo hanno condiviso con i propri fan una notizia lieta: i due diventeranno genitori fra qualche mese. L’attore e la moglie, infatti, sono in attesa di un bambino il cui sesso non è ancora stato rivelato. Al momento si sa che la gravidanza di Alessandra è giunta al 6° mese.

L’annuncio ai fan

La notizia è stata inizialmente condivisa dalla moglie, che ha postato su Instagram una foto in cui Gabriele Greco l’abbraccia da dietro e sfiora la pancia della compagna mentre si trovano in riva al mare. A corredo dell’immagine, Alessandra ha commentato: “New project coming soon”, ossia “nuovo progetto in arrivo”, un riferimento che diventa più chiaro leggendo gli hashtag utilizzati, dove compaiono espressioni (in inglese) come “sei mesi incinta” e “bambino in arrivo”.





Gabriele Greco ha risposto con un cuore e poi ha pubblicato a sua volta l’immagine con cui la coppia ha deciso di condividere la propria felicità con i propri follower. Gabriele e Alessandra stanno insieme da oltre 12 anni e si sono sposati nel 2012. A 3 anni dalle celebrazioni arriva dunque il primo bambino per i due. Nei commenti le persone si sono congratulate con la coppia e hanno speso belle parole, dimostrando affetto per un duo così affiatato. Si legge, ad esempio: “I vostri sorrisi dicono tutto!”.

La carriera di Gabriele Greco

Gabriele Greco è noto soprattutto per aver recitato in tutte le stagioni della soap opera Vivere, andata in onda su Canale 5 dal 1999 al 2008. Le sue prove gli hanno anche fatto vincere 3 Telegatti. In seguito, ha preso parte anche a fiction come Provaci ancora Prof, Capri, Squadra Antimafia.

È più recente, invece, la partecipazione a Don Matteo nel ruolo di Fabrizio Bastianelli. Questo 2019, inoltre, non sarà solo l’anno del primo figlio, ma anche quello del primo lavoro da regista. Greco ha infatti diretto un documentario sulla Xylella, batterio tristemente famoso per la devastazione portata tra gli ulivi in Puglia, intitolato Amalaterra.

*immagine in alto: Gabriele Greco e Alessandra Mammolo fonte/Instagram Alessandra Mammolo, credits Ilaria Mammolo (dimensioni modificate)