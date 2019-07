A mettere in circolo i rumors è il settimanale Chi, che di recente ha parlato di una forte crisi tra Jermias e Soleil, la coppia nata nella incantevole cornice dell’Isola dei Famosi.

Tra i due andava tutto a gonfie vele, tanto che si affrontavano argomenti quali la convivenza. Qualcuno addirittura immaginava le nozze tra la ex di Luca Onestini e il fratello di Belén. Poi la notizia di una lite furiosa e l’indizio sui social.

Lo scoop

Dal suo account Instagram il settimanale di Alfonso Signorini si pone alcuni quesiti sulla coppia. “C’è aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi? Non si seguono più sui social: burrasca passeggera, blackout digitale o vera crisi? Voi cosa ne pensate? Vi piacciono insieme?“.

Ad accendere il dubbio la notizia che i due abbiano smesso di seguirsi sui social a vicenda. Alcune voci di corridoio parlano di una lite furiosa tra loro, scoppiata la notte tra il 6 e il 7 luglio, dopo la quale entrambi avrebbero messo l’unfollow all’altro.

Soleil non smentisce

In base a queste voci un utente ha commentato uno degli ultimi post di Soleil Sorge, scrivendo che l’ex volto di Uomini & Donne è riuscita a mettere in fuga anche Jeremias Rodriguez.





A quel punto la Sorge ha risposto con un lungo sfogo, durante il quale però non avrebbe mai smentito la notizia di una rottura con il fratello di Belén. “Sono stanca di leggere frecciatine di odio. E sento il bisogno di chiederti (sperando che altri haters leggano queste parole) di pensare prima di parlare, soprattutto quando si è ignoranti della verità” esordisce Soleil. Poi prosegue: “Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano“. Infine conclude: “Io continuerò a vivere la realtà, felice e spensierata, fiera dei valori che come pochi altri possiedo. Mentre voi attraete questa negatività alla vostra stessa vita“.