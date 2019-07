Belli, smielati e innamorati. Il piccolo e breve riassunto della storia d’amore che, contrariamente a quanto pronosticato dalle malelingue, prosegue a gonfie vele: quella tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Il piccolo fratellino di Belén è pazzo dell’ex corteggiatrice di Uomini&Donne e non è detto che tra vacanze italiane e compleanni, non scappi il pensiero verso il grande passo.

Jeremias e Soleil: innamorati in vacanza

Quanto amore in casa Rodriguez: tutti e 3 i fratelli vivono passionalmente le proprie relazioni che sembrano essere dirette tutte verso la medesima meta, l’altare. Cecilia e Ignazio sono ormai pilastro di casa, maniacalmente uniti sin da quando si sono incontrati all’interno del Grande Fratello Vip. Che dire poi di Belén e Stefano De Martino, ritornati a quell’idillio e prossimi a giurarsi nuovamente amore eterno entro breve tempo.





L’amore scoccato a L’Isola dei Famosi

Anche Jeremis Rodriguez, il piccolo di famiglia, non se la passa niente male con la sua Soleil Sorge, l’ex di Luca Onestini nonché corteggiatrice di Uomini&Donne. Pochissimi avrebbero scommesso sul loro amore, nato in quel delle Honduras a L’Isola dei Famosi, eppure la coppia non solo è affiatata e innamorata ma pare che possa non dover trascorrere troppo tempo prima di passeggiare felici, mano nella mano, lungo la navata nuziale.

Impazza il rumors: nozze imminenti?

I due si stanno godendo le vacanze a bordo mare, da scenari lussuosissimi nascosti tra le insenature italiane. Da Ponza a Palermo tra spiagge, sole, buon vino e pesce fresco. E proprio nelle loro numerosissime stories postate su Instagram filtrano alcune frasi che potrebbero assurgere ad essere dei veri e propri indizi sul loro destino. “No, non c’è niente da fare è un ometto da sposare“, chiosa la Sorge mentre osserva la cura con la quale Jeremias mantiene in ordine il proprio armadio. Che a ridosso del 25esimo compleanno di lei, festeggiato in pompa magna, la coppia sia pronta a seguire la scia di Belén e De Martino preparandosi per il grande “sì” all’altare? Non rimane che attendere altri indizi tra i loro post.

*immagine in alto: Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Fonte/Instagram Soleil_Stasi (dimensioni modificate)