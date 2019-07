Meritate ferie per Mara Venier, che dopo il successo televisivo di Domenica In si prepara a una lunga pausa rigenerante. Ma i suoi programmi sembrano scontrarsi con l’imprevedibile disegno della natura, tanto da trasformare una mattinata di relax nel suo attico romano in una vera e propria ‘caccia ai gabbiani’. Armata di scopa, la conduttrice cerca di allontanare i volatili che affollano la sua terrazza. Il video ha scatenato l’ironia dei follower.

Mara Venier: caccia ai gabbiani con la scopa

Tempo di relax per Mara Venier, ma non troppo: la conduttrice ha condiviso un video sul suo profilo Instagram, dove la si vede immersa in una lotta contro i gabbiani.

Una veste decisamente inedita per la vulcanica regina di Domenica In, che si mostra in chiave casalinga dopo essere stata avvistata in giro per Roma con tanto di bigodini.

Scopa alla mano e via alla sua impresa, immortalata da un suo ospite con il telefonino:”Via, ah, sciò gabbiani, sciò. Non se ne può più, cag**o, cosano…“.





L’ironia del web sull’impresa della conduttrice

Come un fiume in piena, i commenti dei follower si sono scatenati trasformando il video in un evento virale. Tra le frasi divertite anche quelle di alcuni volti noti dello spettacolo.

Gigi D’Alessio ha risposto con una serie di faccine che ridono, Stefania Orlando l’ha definita “unica” e Giorgio Panariello infila il suo divertito “Maraaa“.

“Oramai comandano loro“, scrive un utente, condividendo la frustrazione della conduttrice davanti al fenomeno che attanaglia la Capitale da molto tempo. “Una di noi“, scrive un altro, sottolineando la dimensione ‘umana’ della diva della tv, che non si è mai fatta problemi a mostrarsi ‘al naturale’.