L’indagine portata avanti dai carabinieri della Tenenza di Scandiano portato alla luce gravi episodi di violenza avvenuti all’interno di una scuola materna in provincia di Reggio Emilia.

Maltrattamenti in asilo

Sono numerosi i fatti contestati a due maestre di una scuola materna in provincia di Emilia Romagna che avrebbero ripetutamente maltrattato i bambini all’interno della struttura. A finire nel mirino dei carabinieri della Tenenza di Scandiano sono, nello specifico, due maestra rispettivamente di 56 e 54 anni contro le quali è già scattata la misura di custodia cautelare, come deciso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia.

Le violenze fisiche e verbali

Secondo quanto trapelato da La Nazione, i militare sarebbero già in possesso di prove a sufficienza che denuncerebbero i maltrattamenti subiti dai bimbi all’interno della scuola materna da parte delle maestre. Ci sarebbe di fatto un video, tra le mani degli inquirenti, che testimonierebbe le violenze. Maltrattamenti che sono stati denunciati sono diversi.

Si indaga per “maltrattamenti aggravati”

Dalle spinte e gli strattoni ma anche minacce, e insulti razzisti verso i piccoli contro i quali sono stati rivolti anche gesti fisicamente più violenti. Si parla infatti anche di bambini che sono stati afferrati per le braccia e poi alzati, sbalzati via con forza. In particolare, uno dei piccoli alunni sarebbe stato preso e sbattuto violentemente a terra tanto da provocargli il pianto. Un altro ancora sarebbe stato “abbandonato” da solo in bagno per dispetto, un comportamento tale da metterlo a disagio e portarlo a allo stremo come punizione per essersi fatto la pipì addosso. In tutto, i bimbi che avrebbero subito le violenze sarebbero 15 al momento si indagherebbe per maltrattamenti aggravati su minori.