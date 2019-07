Valentina Vignali è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma la sua esperienza nella casa più osservata dagli italiani ha portato con sé una scia di critiche e commenti offensivi, tutti contro la sua forma fisica.

Nel corso della partecipazione al reality, Valentina Vignali è ingrassata di circa 10 kg nell’arco di due mesi, qualcosa che gli spettatori hanno subito notato e tra questi, purtroppo, c’è chi non si è fatto scrupoli prima di attaccare la giocatrice di basket, praticando di fatto del bodyshaming.

La Vignali aveva già dato una risposta a tutto il campionario di offese e cattiverie ricevute per la sola colpa di aver preso peso, definendo chi critica in questo modo “dei poveretti”.

La risposta di Valentina Vignali agli haters

Ora, però, Valentina Vignali ha dato un aggiornamento sulla sua forma fisica pubblicando una storia su Instagram dove si mostra in costume da bagno e con una silhouette più fine e assottigliata. L’occasione si è dimostrata ghiotta per rispondere nuovamente a tutti gli haters, con l’ex concorrente del Grande Fratello che ha arricchito l’immagine con questa risposta: “Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va?”.

Valentina Vignali, l’ex concorrente del Grande Fratello, si riprende in una storia di Instagram mettendo a tacere gli haters. Fonte/Instagram Valentina Vignali

La 27enne ha poi aggiunto: “Mi piace scherzare su questa cosa ma qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso”.

La lotta contro i kg in più

Valentina Vignali ha anche spiegato perché si è ritrovata con qualche kg in più e delle difficoltà che ha avuto per smaltire il tutto, una situazione inedita per lei che ha sempre condotto una vita piena di attività sportiva.

Nel corso del programma, però, non è riuscita a mantenere il solito regime di allenamenti e lo stesso vale per l’alimentazione, che all’interno della casa del Grande Fratello è stata quasi esclusivamente di carboidrati. Una volta uscita, però, è corsa ai ripari: “Ho iniziato questo programma di allenamento da tre settimane e sono felicissima. Sto avendo risultati pazzeschi e ho perso la metà dei chili che dovevo perdere”.

*immagine in alto: Valentina Vignali al Grande Fratello (frame)