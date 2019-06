In tantissimi, a ridosso dalla sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello 16, si sono scagliati contro Valentina Vignali, la cestista presa di mira per il suo aspetto fisico.

La Vignali è stata infatti messa “alla gogna” per quei kg presi durante il soggiorno gieffino: cattiverie d’ogni genere che però, con grande classe e superiorità, la Vignali ha rimbalzato.

Valentina Vignali nel mirino per il peso

Come spiega lei stessa non è certo facile per una ragazza sportiva come lei riuscire a mantenersi in forma all’interno di una casa, rinchiusa per mesi. Complice la noia, i momenti conviviali, il tempo da far trascorrere in qualche modo: prendere peso al Grande Fratello è davvero facilissima impresa per chiunque.

Quello che non dovrebbe però accadere è essere giudicati, presi di mira per questo. Sono tantissime le cattiverie spese sul conto di Valentina Vignali che, eliminata nella scorsa puntata del Grande Fratello 16, ha però risposto ad ogni accusa, rimbalzando indietro la cattiveria ai proprietari.

“Li trovo dei poveretti“

La risposta della cestista, tornata in libertà, è arrivata attraverso le sue storie di Instagram. Incalzata da un’utente che le ha chiesto cosa pensasse a fronte delle critiche, così ha risposto su Instagram la cestista: “Non me ne importa nulla, li trovo dei poveretti. Avendo avuto problemi alla tiroide ed essendo abituata ad allenarmi 3 ore al giorno il mio metabolismo si è rallentato lì dentro“.

La Vignali ha spiegato anche il perché, esplicitando i motivi che l’hanno spinta ad ingrassare: “In più avevamo i soldi contatissimi quindi tante cose sane tipo frutta e verdura pesce ecc. non potevamo permettercele – scrive la Vignali – Abbiamo fatto 2 mesi di pasta, riso, dolci, farina, pizza.. insomma solo carboidrati“. E come dicevamo, complice è stata sicuramente anche la noia: “Inoltre lì dentro in alcune giornate ti annoi talmente tanto che mangi nervosamente di continuo. Questo è quello che più o meno è successo a me“.