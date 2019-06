Per Gennaro Lillio, al Grande Fratello, le sorprese (brutte) non sono finite. La penultima è stata la sfuriata di Francesca De André (tra insulti e spintoni) che sembrava aver incrinato il loro già tormentato rapporto. Ma dopo averla guardata negli occhi, il concorrente si sarebbe deciso a darle un’altra possibilità, finendo per dichiararle i suoi sentimenti. La reazione di lei? Molti credono ci fosse da aspettarselo, altri sono rimasti senza parole per quanto accaduto dopo il primo bacio.

Gennaro si dichiara

Non sarebbe bastata la violenta lite della scorsa sera a far passare la cotta a Gennaro Lillio, determinato più che mai a conquistare il cuore di Francesca De André. Il cuore indomabile della nipote di Faber, però, sembra portarla sempre verso il suo ex, Giorgio Tambellini, in una sorta di cortocircuito amoroso che sembra ancora lontano dal risolversi.

Le ultime ore, archiviate le urla di lei, hanno visto nuovamente il sereno tra loro e il gieffino si è ‘sbottonato’ rispetto ai suoi sentimenti. Ha trovato il coraggio di dire apertamente ciò che prova, nella speranza, forse, di trovare un riscontro positivo alle sue parole.

“Io mi sento particolarmente preso da te (…) sono attratto da te. Questo mi ha portato, spesso e volentieri, a metterci una pietra sopra, perché mi fa male anche solo ricordare“. Lo sfogo di Gennaro riporta indietro il film del loro travagliato rapporto, accentando l’amarezza del ragazzo per le offese ricevute da Francesca (che lo aveva definito un “uomo di m***a“).

La reazione di Francesca De André

“Io davanti a te mi sciolgo“, ha poi precisato Gennaro, che si è trovato a fare i conti con una reazione apparentemente indecifrabile.

Nessuna risposta da Francesca De André, che si è limitata a un rigoroso silenzio senza proferire verbo sulle dolci parole del concorrente. Sul suo volto, un’espressione che tanti non faticano a definire “irritata”, anche se sarà soltanto il tempo a dare eventualmente ragione a quest’amara lettura.

Nonostante la scoperta del tradimento, la sua testa sembra ancora immersa nell’ipotesi di riprendere in mano la storia d’amore con Giorgio Tambellini (che lontano dalle mura di Cinecittà ne avrebbe combinata un’altra).