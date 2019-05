L'avventura di Francesca De Andrè all'interno della casa del Grande Fratello prosegue, ma più passano i giorni, più diventa difficile per lei. Prima la delusione del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Poi la lite con quello che era l'inquilino con cui aveva legato di più, il modello napoletano Gennaro Lillio. Senza contare le liti, le urla e le incomprensioni che nel corso delle settimane l'hanno coinvolta.

E così nelle ultime ore è crollata, abbandonandosi ad un lungo sfogo, raccolto da Kikò Nalli. Al famoso hair-stylist la figlia di Cristiano De Andrè ha fatto confessioni molto intime, come il fatto che avrebbe dovuto sottoporsi ad una perizia psichiatrica. Ed altri segreti di cui l'ormai ex Giorgio era corrente.

Cosa sa Giorgio Tambellini

"Giorgio sa tante cose private mie. Cose anche pesanti" confida la de Andrè a Nalli. Kikò, ascoltandola appare sconvolto. "Dio, ma la tua vita è tutta una tragedia".





"Per questo ti dico che lui sa tante cose di me" prosegue Francesca. Poi si è messa a nudo fino in fondo, spogliandosi di ogni corazza e rivelando tutte le sue fragilità. "Ha sentito, ha letto che io avevo una perizia psichiatrica da fare. Di mezzo c’era anche mia madre in chat che mi ha scritto delle cose che tu non hai idea, tutta ubriaca, robe da film e Giorgio le ha lette".

La difficile situazione familiare

Sono parole, quelle di Francesca De Andrè da cui si evince chiaramente la struttura di una situazione familiare molto difficile. Il rapporto difficile con il padre, di cui, però, a Francesca non è permesso parlare di fronte alle telecamere, causa diffida. Ma anche i ricordi della madre, Carmen De Cespedes, prima moglie di Cristiano De Andrè. Il loro rapporto stando alle cronache del gossip terminò in seguito a presunti e ripetuti tradimenti del cantautore.

Cristiano De André, padre di Francesca

Tutte ferite di cui Francesca De Andrè mostra ancora le cicatrice. Di tutto questo, però, almeno fino a che vige la diffida, non potrà parlarne apertamente.