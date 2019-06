Sale la tensione nella casa del Grande Fratello. Tra l’ansia per la finale, le liti, gli scontri, le lettere e gli insulti, la semifinale è stata solo un anticipo di quello che sarà l’ultima puntata del programma. E a monopolizzare l’attenzione del pubblico, come al solito, c’ha pensato Francesca De Andrè con la sua contorta love story.

La lite con Lillio

La puntata della semifinale del Grande Fratello si è conclusa e ieri sera sono usciti dalla casa Michael Terlizzi, Valentina Vignali e Kikò Nalli. I finalisti sono Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini e Martina Nasoni. Mentre Francesca De Andrè, Enrico Contarin ed Erica Piamonte si sfideranno per l’ultimo posto utile della finale. Chissà se la tanto discussa nipote di Faber riuscirà anche nell’ultima puntata a catalizzare l’attenzione su di sé. Sicuramente ieri ai telespettatori non è sfuggita l’accesa lite che ha avuto con Gennaro. La De Andrè ha iniziato durante la puntata a insultare il napoletano, nella notte la discussione è degenerata, fino ad arrivare alle mani. La concorrente genovese, in un crescendo di tonalità della voce, ha detto a Lillio: “Io sono stata massacrata, e tu mi hai massacrato insieme agli altri stasera. Sei falso, sfigato“. Ha poi continuato: “Mi fai schifo! Omuncolo che non sei altro, sei un infame“. Per concludere, la ragazza lo ha strattonato e gli ha dato uno schiaffo.

Gennaro si sfoga con l’amico Gianmarco Onestini. Immagine: Puntata Grande Fratello

L’intervento di Onestini

A quel punto è intervenuto Gianmarco Onestini per separarli ed evitare che la situazione peggiorasse. Onestini ha portato via Gennaro, gli ha consigliato di lasciare stare la De Andrè. “Adesso lì non ci devi stare, che stai a fare? A farti urlare in faccia, a farti buttare la roba dalle mani, a farti riempire di insulti? Lascia stare“, ha detto l’amico 23enne al modello napoletano. Ma Francesca non si è tranquillizzata, ha iniziato a raccogliere le sue cose, a rifare la valigia minacciando di voler abbandonare la casa del GF.

Giorgio Tambellini e Francesca De Andrè. Immagine: Giorgio Tambellini/Instagram

Il commento di Gennaro

Mentre Francesca De Andrè durante uno sfogo in Confessionale, commenta la lettera inviatagli da quello che era il suo ragazzo fuori dalla casa, Giorgio Tambellini, Gennaro ha fatto sapere di aver perso la pazienza con lei. Su Today si leggono le parole dette dalla ragazza sull’imprenditore toscano: “È vero che eravamo una coppia follemente innamorata, fino al 14 aprile, quando sono entrata nella Casa. Ho una voglia pazza di rivedere quella persona che ho lasciato fuori il 14 aprile“. La De Andrè sembra nostalgica nei confronti di Tambellini: “Ho voglia di lui. Le nostre discussioni non duravano neanche 5 minuti, mi faceva sorridere, non c’era verso di tenergli il muso“. Ma non sarà anche a causa del rapporto sempre più burrascoso con Lillio? Intanto, Gennaro, subito dopo la lite, ha commentato: “Con me ha chiuso! Questa non posso perdonargliela. Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti contro di lei“. Non resta che guardare l’ultima attesissima puntata per sapere come andrà a finire.