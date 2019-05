Anche questa sera sarà una serata scoppiettante al Grande Fratello 16. Si prospetta un'ottava puntata di fuoco per Barbara d'Urso che dovrà inevitabilmente tornare a rivolgersi a tu-per-tu a Francesca De André, la concorrente più controversa e criticata all'interno della casa più spiata d'Italia.

Sono tante le sorprese che attendono i seguaci del reality: dallo scontro tra la De Andrè e Michael Terlizzi ad alcuni atteggiamenti spinti per i quali è stata richiesta, presumibilmente, una censura e non è tutto. Proprio questa sera infatti verrà scelto il primo finalista di questa edizione.

Grande Fratello 16: questa sera il primo finalista

C'è così tanta carne sulla brace che Barbara d'Urso dovrà preparare fiato a sufficienza per sapersi destreggiare in quella che possiamo prevedere sarà una lunghissima serata-maratona con ostacoli, urla e colpi di scena.

Partiamo dalle nozioni tecniche del reality: questa sera infatti, tra le tante cose, nel corso dell'ottava puntata verrà deciso il nome del primo finalista ufficiale di questa edizione nonché il nome del prossimo eliminato. E se sul finalista c'è mistero, l'eliminato avrà inevitabilmente un volto tra quello di Serena Rutelli, Martina Nasoni e Michael Terlizzi.

Michael Terlizzi ai ferri corti con Francesca De Andrè

Secondo i sondaggi homemade, a lasciare la casa potrebbe essere Michael Terlizzi, da qualche settimana al centro di numerose polemiche all'interno della casa del Grande Fratello. Da settimane il figlio di Franco Terlizzi è stato messo alle spalle al muro da chi continua, come un mantra, ad avere da ridire sulla sua presunta omosessualità.

Da questione assolutamente intima e privata ad argomento di dominio pubblico. Ma all'interno della casa Michael Terlizzi deve fare i conti non solo con le chiacchiere ma anche con Francesca De Andrè, la "malalingua" della casa a detta di molti spettatori, che con le sue parole e improperi continua a mietere vittime.

Lo scontro: "Mi rompe le scatole"

Tra i due non c'è feeling e soprattutto in queste ultime ore la tensione tra Terlizzi e la De Andrè è crescita sino alle stelle. Non una bagarre particolarmente fondata quanto più incomprensioni, una latente antipatia che sfocia spesso i battibecchi velenosi anche per i più futili motivi.

L'ultimo atto in queste ore: Francesca De Andrè avrebbe avuto da ridire a Terlizzi accusandolo di ingozzarsi di cibo, di aver "rubato 4 brioche", un rimprovero particolarmente futile come si evince che ha però provocato la durissima accusatoria di Terlizzi.

"Comincia a insultarti e a dirti porcherie"

"Mi rompe le scatole - ha chiosato Terlizzi contro Francesca sfogandosi sulle spalle di Vladimir Luxuria, da poco nella casa del Grande Fratello e in maniera del tutto temporanea - Io poi accumulo. Dice che rubo il cibo. So che sono stupidate, ma basta".

Terlizzi è arrivato all'apice della sopportazione: "Se ci discuti (ndr. con Francesca) Comincia a insultarti e a dirti porcherie che la metà basta. Va bene tutto, ma basta. Ha avuto una vita cattiva, ma non è sola. Hai problemi? Vai e affrontali fuori, non rompere a me".

Il mea culpa di Francesca tra le lacrime

Lunedì dopo lunedì Francesca De Andrè deve fare i conti con nuovi capi d'accusa. Atterrata dalla delusione ricevuta dal fidanzato Tambellini che l'ha pubblicamente lasciata e dopo la ferocissima litigata in diretta con Cristiano Malgioglio, la De Andrè ha vissuto momenti particolarmente difficili all'interno della casa, provata e affranta.

Proprio in questi giorni in più occasioni la nipote di Faber è stata vista piangere copiose lacrime in preda a sfoghi nei meandri della casa: "Mi sento mostro - è stata sentita dire - Un mostro!! Mi che vita di me**a. Voglio spegnermi. Che brutta sono". Ovviamente il pensiero permane fermo alla ferita provocatale dal fidanzato ma anche la sua "fiamma" all'interno della casa, Gennaro Lillio, le da modo di riflettere.

La richiesta di censura: baci e carezze troppo spinte nella casa

L'atteggiamento di Gennaro, titubante a momenti quanto sicuro e fermo nel starle accanto in altri, è motivo di insicurezza per la De Andrè già reduce dalla delusione dell'ormai ex.

Come dicevamo però, si tratta di momenti di sconforto e incomprensione che si alternano a momenti di pura passione e proprio questi potrebbero far tornare la coppia al centro del dibattito mediatico questa sera.

I baci focosi

Pare infatti che Gennaro e Francesca si siano lasciati andare molto all'impeto delle pulsioni di fronte alle telecamere del Grande Fratello, una passione travolgente sotto i riflettori il che ha comportato molti commenti, tra cui una richiesta di censura immediata.

Baci focosi e appassionati che non vengono ben digeriti dal pubblico, consapevole della giovane età di molti telespettatori del reality. Dopo averla scampata di fronte alle accuse di bullismo e razzismo delle settimane scorse, saranno i baci a far squalificare la nipote di Faber? Chi guarderà, saprà!

*immagine in alto: Francesca De Andrè e Gennaro Lillio nella casa del Grande Fratello (frame)