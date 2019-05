Dalla diretta di lunedì sera le cose per Michael Terlizzi sono sempre più difficili. Cristian Imparato ha tentato, in modo che non è piaciuto praticamente a nessuno, di metterlo all'angolo tornando a parlare della sua presunta omosessualità, smentita di nuovo dal diretto interessato, come se uno fosse obbligato a raccontare la propria vita privata. Intanto però anche in Casa le cose si complicano, soprattutto dopo lo scontro con Francesca De André.

Francesca De André vs Michael Terlizzi

Pare che Michael sia rimasto molto colpito, e non favorevolmente dalla nomination di Francesca De André. Desideroso di comprenderne il motivo ha chiesto alla coinquilina cosa ci fosse dietro. La De Andrè però non ha preso bene le domande serrate di Michael, tanto che, sbottando, avrebbe spiegato quello che non solo lei ha notato nel giovane. L'accusa generale è una certa mancanza di carattere e un bisogno di continue rassicurazioni. Alla fine Michael si sarebbe chiuso in confessionale dove sarebbe scesa qualche lacrimuccia: "È difficile farsi accettare, succedono queste cose qui e ci sto malissimo".

