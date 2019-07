Un uomo, un senzatetto di origine romena, è stato trovato in gravi condizioni da un capotreno nei pressi dei binari di Villafranca. A quanto pare l’uomo è stato dato alle fiamme ed è in condizioni gravissime. L’uomo è stato soccorso stamattina poco dopo le 7, ma non è chiaro da quanto tempo fosse sul posto.

Picchiato e poi dato alle fiamme

L’uomo, 42 anni, è al momento stato ricoverato in ospedale a Borgo Trento: al momento del ritrovamento non era cosciente ed era riverso sulla banchina. Non è ancora chiaro cosa gli sia successo ma si sospetta un’aggressione: sul suo volto sono stati trovati segni compatibili con un violento pestaggio. Si attende di poter accedere alle immagini registrate dalla telecamera presente in stazione, in modo da poter capire chi potrebbe aver aggredito l’uomo.

Un drammatico precedente

Purtroppo, non è la prima volta che si verifica un fatto del genere nel veronese. Lo scorso gennaio un uomo di 64 anni, anch’egli di origini straniera e senza fissa dimora, era stato trovato gravemente ustionato dopo che alcuni ragazzini avevano dato fuoco alla sua macchina, la Fiat Bravo nella quale dormiva. l’uomo, in quel caso, non era sopravvissuto. I ragazzi, come riportato all’epoca dal Corriere della Sera, avevano dichiarato: “Volevamo soltanto fargli uno scherzo”.