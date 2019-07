Una storia orribile di violenza sessuale è accaduta a Palermo, una ragazza di 15 anni è stata violentata a turno da 3 persone, un compagno di classe con cui era fidanzata e da altri due compagni di scuola. I 3 l’avrebbero ricattata usando una sua foto in biancheria intima e ora sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale.

Il ricatto attraverso una foto

Per questa 15enne l’incubo è iniziato con un normale fidanzamento tra i banchi della scuola di Palermo che frequentavano anche i suoi 3 aguzzini. La giovane si è fidanzata con un compagno di classe più grande di lei, un 19enne. Sembra che il giovane avesse avanzato più e più volte nei confronti della 15enne la richiesta di inviargli qualche sua foto in biancheria intima.

Purtroppo, nel momento in cui la ragazza ha ceduto a questa pretesa mandandogli una sua foto, quel ragazzo che in teoria avrebbe dovuto rispettarla ha iniziato a ricattarla usando proprio quello scatto. Minacciando di diffondere la foto on line, il 19enne avanza richieste che la 15enne è costretta a soddisfare per non vedere finire la sua foto ovunque. I messaggi con le minacce e i ricatti sono stati tutti acquisiti dagli inquirenti.

Ricattata e stuprata a turno

La 15enne viene costretta sotto ricatto ad avere un rapporto sessuale con il suo aguzzino e poi viene stuprata da altri due compagni di classe più grandi di lei, anche loro 19enni, oltre che da quello che era il suo fidanzato. L’orrore viene denunciato dalla ragazza e anche la scuola fa una segnalazione alle forze dell’ordine.

A occuparsi delle indagini sono stati i carabinieri della compagnia di San Lorenzo che, coordinati dal procuratore aggiunto di Palermo Annamaria Picozzi e dai sostituti procuratori Sergio Mistritta e Giorgia Righi, hanno emesso contro i 3 19enni un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei 3 che è stata eseguita il 6 luglio dai carabinieri. I 3 aguzzini ora si trovano in manette accusati di violenza sessuale.