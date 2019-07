Disgustoso il commento con cui ha dovuto fare i conti Elena Santarelli. Un fake probabilmente: un profilo di un utente senza volto, con un nome probabilmente inventato che non ha mai fruito di Instagram se non per scrivere cattiverie al di sotto di una foto di Elena Santarelli che però non ha lasciato correre ed ha anzi risposto con decoro, classe e molta forza d’animo.

La cattiveria si riversa sui social

Nessuna madre meriterebbe mai di vivere l’incubo all’interno del quale ha vissuto per anni Elena Santarelli insieme ai suoi figli e al marito Bernardo Corradi. Con coraggio la Santarelli ha affrontato il dolore del suo piccolo Giacomo, che ha lottato con tutte le sue forze e con positività contro il tumore.

Il maggio scorso la notizia che tutti aspettavano: “Il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia“. Giacomo, a soli 9 anni, è riuscito a vincere la paura di farcela sfidando la vita con la maglietta che ora porta addosso con su scritto “Keep Calm, I’m in follow up“.

Il commento: “Certe cose potrebbero ritornare“

Una notizia che ha ridonato vita ad Elena Santarelli che dopo anni di inferno ora torna a godersi le piccole cose, i piccoli gesti, i piccoli momenti. Anche solo la pace del giardino diventa preziosa per la showgirl eppure, anche in questo momento così importante per lei non mancano d’insinuarsi nel suo quotidiano feroci cattiverie.

L’ultima, difficile da dimenticare. Ieri Elena Santarelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram un piccolo video che la ritrae qualche istante mentre si allena. Un video come tanti che però ha suscitato la malvagità di un utente che ha così commentato: “Sempre a metterti in mostra… Ti conviene goderti certi momenti…. perché certe cose potrebbero ritornare😂”.





La classe di Elena Santarelli

A queste terribili parole però Elena Santarelli ha risposto quasi immediatamente e con molta classe, evidenziando bene l’elevatezza delle risposta ad un commento di bassa qualità. “Giulia, sempre se ti chiami così… cavolo mi sei mancata durante il fine settimana… come mai nelle foto con mio marito non scrivi? Non minacci? Non hai le palle vero? Eh lo capisco..“.

Il commento e le risposte di Elena Santarelli su Instagram. Fonte/Instagram Elena Santarelli

E sempre Elena Santarelli, pochi commenti più sotto e sempre in risposta all’utente: “Ma poi ridi solo te… a me non scateni nulla.. ma nulla… se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni… non esiste solo il tumore (parola che tu non avendo le palle non riesci a scrivere a noi, a me) ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute e ti ricordiamo che le disgrazie sono assai nella vita…“.

“Noi saltelliamo in casa felici di essere delle brave persone“

E quello che più ha fatto la differenza, è nell’ultimo commento della showgirl: “Ah Giulia sei anche di insegnamento… mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda con la sua mamma allo specchio e si rende conto – scrive la Santarelli – Di quanto è bello e sano non essere come te, mio figlio sa che non si augura il male a nessuno ma sa anche che esistono le persone come te e quindi… noi saltelliamo in casa felici di essere delle brave persone… ciao cara ciao“.

*immagine in alto: Elena Santarelli. Fonte/Instagram Elena Santarelli (dimensioni modificate)