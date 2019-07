Non è sempre oro quel che luccica, nemmeno la fama. I personaggi televisivi dovrebbero avere bene a mente considerando sempre le conseguenze che i loro gesti possono avere: una situazione, questa, sfuggita di mano ad Elisa Isoardi? La conduttrice si è fatta fotografare mentre si abbronza col solo olio extra vergine in mancanza di protezioni e il web è ha scatenato la rivolta.

Elisa Isoardi: nessuna protezione davanti al sole

Optare per l’olio extravergine d’oliva per abbronzarsi, senza alcun tipo di protezione, non è un rimedio della nonna e può essere anzi pericoloso anche se a farlo è Elisa Isoardi. La conduttrice de La Prova del Cuoco è finita in questi momenti nel mirino degli utenti per il messaggio filtrato da un suo post Instagram. In tempi così social e così emulativi, un consiglio sbagliato posto sul volto “giusto”, può seminare gravi conseguenze.

Il web la rimprovera

Tantissime le persone che hanno ripreso, in queste ore, Elisa Isoardi. Commenti, alcuni, che in certi versi si sono spinti anche oltre i limite dell’educazione. La foto “incriminata” riprende la Isoardi in pieno relax su una sdraio, un libro in mano e una sospetta bottiglia d’olio d’oliva che trova nella didascalia spiegazione. “Aspettando La Prova del Cuoco mi abbronzo con l’olio EVO, non avevo altro in casa – scrive la Isoardi – Ma ci sta. La compagnia è sublime: Johann Wolfgang Goethe in pieno romanticismo con “I dolori del giovane Werther” buon sabato“.





“Che brutta pubblicità” – “Non è un bel messaggio“

Un messaggio non proprio salutare quello di cospargersi d’olio d’oliva proprio in mancanza di protezioni. E gli utenti, questo, glielo fanno notare ricorrendo alle maniere forti: “Che brutta pubblicità! Come ustionarsi e prendere il melanoma! – scrive un utente alla Isoardi – La protezione sempre e non sotto la 20, che non è più protezione!!! 50 e poi 30 ti abbronzi lo stesso e non ti viene il cancro! Non hai la protezione a casa? Non ti esponi ai raggi solari“.

E ancora, un’altra utente: “Non è un bel messaggio. Il melanoma è in aumento, il sole è sempre più aggressivo. Bisognerebbe proteggersi con creme solari con adeguata protezione cosa che l’olio EVO sicuramente non ha“. Un altro utente, più piccato: “Ti fai sempre vedere con un libro in mano, poi in concreto ti perdi nell’ignoranza. Tu lo sai che l’olio con il calore frigge, di conseguenza brucia la pelle?“.

*immagine in alto: Elisa Isoardi. Fonte/Instagram Elisa Isoardi (dimensioni modificate)