Come di consueto la famiglia Totti trascorre le sue vacanze a Sabaudia. Come ogni anno la coppia Ilary e Francesco vivono la loro estate da persone comuni, facendo la fila al supermercato per l’insalata di riso. La gente e i fan li amano anche per questo.

Tuttavia qualcosa, in un video pubblicato dal Capitano sul suo profilo Instagram, fa infuriare gli utenti. E giù una pioggia di critiche sotto questo rovente sole di luglio.

Vacanze da documentare

Dopo le esotiche Ibiza e Formentera, tocca all’affezionata Sabaudia, dove Ilary e Totti si rilassano assieme a Christian, Chanel ed Isabel. E proprio mentre il capofamiglia riprende scene quotidiane delle loro vacanze, i fan notano un’ignara signora Blasi interessata alla merce di un ambulante.

La scena divide la rete: alcuni infatti fanno notare a Totti, che quello che stanno facendo non sarebbe proprio legale.





In difesa del Capitano

Dall’altro lato della barricata, però, si schiera la difesa per Totti e i suoi. Qualcuno, infatti, scrive: “Perdonatemi….alzi la mano chi non lo ha MAI fatto!!!!….“. O ancora “Non vi sta mai bene niente“.

Insomma, quello che voleva essere un video innocente, volto a documentare scene di quotidiana vacanza è finito con l’accendere un aspra polemica.