Niente di brutto per fortuna e anzi, sembra che la soluzione medica sia già stata trovata ma non è sicuramente stato un giorno piacevole per Malika Ayane. Mentre si trovava in vacanza in Corsica infatti pare che l’amata cantante abbia avuto un incidente in moto: nulla è trapelato fin quando uno scatto postato su Instagram ha fatto sorgere il sospetto.

Lo scatto sospetto: #mammanonmisonofattaniente

Uno scatto come altri di Malika Ayane fotografata in piedi, di spalle, nel pieno di un festival è bastato a far congetturare ai fan che le fosse accaduto qualcosa. All’occhio attento degli utenti non scappa nulla, figuriamoci una sospetta bendatura così vistosa all’altezza del ginocchio.

Un secondo sospetto è poi filtrato attraverso le parole della cantante, anzi più precisamente attraverso l’hashtag usato: #mammanonmisonofattaniente. Da qui, la lecita domanda: allora Malika, cosa ti sei fatta? La risposta, in parte e molto abbozzata è filtrata attraverso qualche commento e qualche risposta della stessa Ayane, sempre su Instagram.





“Una rotonda presa male“

“Che hai fatto???“, le chiedono gli utenti sotto lo scatto e qualcosa, poco dopo, affiora a galla. Subito la cantante mette in chiaro le cose: “Nulla di preoccupante“, risponde ad un fan insospettito. Qualcun altro le scrive: “La benda è il certificato di autentica biker… la marmitta spettacolare“, facendo ipotizzare di sapere che la cantante si è ferita mentre si trovava a bordo di una moto. Sospetto confermato dal “like” di Malika Ayane.

Il commento di Malika Ayane su Instagram per sfatare qualsiasi preoccupazione da parte dei fan. Fonte/Instagram Malika Ayane

Poi il chiarimento della diretta interessata a svelare il mistero della fasciatura: “Una rotonda presa male“. Fortunatamente dunque, nulla di grave per la cantante!

*immagine in alto: Malika Ayane. Fonte/Instagram Malika Ayane (dimensioni modificate)