Arrivano tardi i fotografi di Chi, che hanno immortalato Melissa Satta in vacanza con l’ex marito Kevin Prince Boateng: i 2 avevano già raccontato la cosa ai fan tra story e post Insgram in cui Kevin tagga Melissa.

Per i fan della coppia è una delizia vederli di nuovo fianco a fianco, su un panfilo che solca le acque cristalline della Sardegna. E già c’è chi spera in un ritorno di fiamma tra loro. Eppure qualche tempo fa Melissa fu sorpresa in compagnia di un altro uomo misterioso a Firenze. Lo scoop fu raccontato dai giornali, cosa che la fece andare su tutte le furie.

Per Maddox o per amore?

Chi ha raccolto le testimonianze di questa vacanza da sogno della famigliola Boateng. Kevin Prince e Melissa sembrano sereni con il loro piccolo Maddox, la serenità e l’intesa regna sovrana. Ma questa è una scelta per il bimbo, o il ritorno dell’amore e della passione tra i 2?





Già qualche tempo fa la Satta aveva spiegato di essersi riavvicinata a Boateng, proprio per il bene del figlio. “Non è mai bello quando finisce un amore, ma oggi sì, siamo in serenità. Questo è già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il gol più bello come nostro figlio ” raccontava al settimanale di Alfonso Signorini.

Al momento entrambi single

La teoria più acclarata quindi è che la vacanza sia stata organizzata proprio per riunir la famiglia. Eppure pare che nessuno dei due al momento sia impegnato. Lui, che ha chiuso con il Barcellona sta decidendo del suo futuro lavorativo e sportivo.

Lei, stando alle ultime interviste rilasciate si gode questo momento da single, dichiarando di essere innamorata del figlio e fidanzata con se stessa. ” Non ho voglia di innamorarmi di nuovo. Amo mio figlio e, ripeto, mi sento, per la prima volta, fidanzata con me stessa“.