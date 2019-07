La notizia è stata battuta a Milano dalle fonti locale proprio in queste ultime ore. È avvenuta quest’oggi una rapina nella capitale economica dell’Italia, intorno alle 13. Dopo essere entrati, i rapinatori a volto scoperto e sotto minaccia hanno tenuto in ostaggio il personale e alcuni clienti all’interno di uno stanzino.

Milano: rapinano la banca

Erano le 13 circa all’interno di una filiale della Ubi Banca, in quel di Via Washington a Milano quando due rapinatori a volto scoperto hanno fatto irruzione all’interno della banca. Gli uomini, armati di taglierino, sono entrati e si sono subito diretti verso gli sportelli minacciando i cassieri presenti di dar loro il denaro.

Prendono in ostaggio 11 persone

Si tratterebbe di due persone e presumibilmente di origine italiana. Una volta fatta la richiesta su minaccia ai cassieri, a causa della temporizzazione del sistema, i due rapinatori hanno dovuto fare i conti con un’attesa forzata che avrebbe potuto mandare all’aria il loro piano ma hanno comunque deciso di attendere ricorrendo a prendere in ostaggio i presenti. Sempre brandendo un taglierino, uno dei due rapinatori avrebbe infatti radunato le persone presenti – 11 in tutto tra dipendenti della banca e clienti – portandoli al primo piano della banca per poi chiuderli all’interno di uno stanzino facendo trascorrere il tempo sufficiente per l’ok da parte del sistema.

Ostaggi sotto shock, è caccia all’uomo

Nessuno si è accorto di nulla fin quando i presenti non sono riusciti a liberarsi dallo stanzino e a lanciare l’allarme. Quando però è giunta la chiamata alle Forze dell’Ordine, i rapinatori avevano già avuto il tempo di prendere con sé il denaro e di scappare. Le indagini sono aperte e i poliziotti si trovavano a caccia dei due rapinatori. I medici invece, giunti sul luogo a bordo delle ambulanze, hanno immediatamente soccorso gli ostaggi sotto shock – tra cui uno ferito – rimasti chiusi nello stanzino per quasi un’ora.