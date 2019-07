Sandra Milo, che oggi ritroviamo in tv su Rai Uno nel programma Io e Te, ha fatto una rivelazione inaspettata a RadioCorriereTv, sicuramente destinata a far discutere.

Sandra Milo, il suo desiderio per i figli

Sandra Milo è tornata in tv come grande protagonista del contenitore pomeridiano di Rai Uno Io e Te, al fianco di Pierluigi Diaco e Valeria Graci. La donna, che si è sempre contraddistinta per il suo modo di vedere la vita e per le sue affermazioni sopra le righe, ha rivelato a al settimanale RadioCorriereTv quale sarebbe il suo desiderio più grande e cioè: “vivere tanti anni e di morire dopo i miei figli. Non voglio che soffrano per la mia morte e vorrei essere loro vicina nel momento in cui se ne dovranno andare”. Lei non avrebbe paura di morire, loro sì, “quindi vorrei essergli vicino, dire loro di stare tranquilli che io li raggiungo presto, tenere loro la mano ed esserci fino all’ultimo“.

Parole inaspettate e veramente forti e che Sandra Milo giustifica dicendo che non vuole che i suoi figli Deborah, Azzurra e Ciro soffrano per la sua morte e che lei vorrebbe star loro vicino, tener loro la mano, quando dovranno andarsene.

Sandra Milo, il ritorno di successo in Rai

Da quando fa parte del salotto televisivo di Io e Te su Rai Uno, Sandra Milo sta ottenendo molto consenso. L’attrice, che cura lo spazio dedicato alla Posta del Cuore, sempre a RadioCorriereTv, ha affermato di considerarlo come un programma diverso, gentile, dove non si litiga. Inoltre, lei non conosce mai quello che accadrà in trasmissione. Non sa chi saranno gli ospiti e il contenuto delle interviste. Questo le permette di rispondere con molta sincerità.

L’ex musa di Fellini si è detta molto contenta della sua partecipazione al programma, dove si diverte tanto. Nel frattempo, in merito a Io e Te, Tv Blog parrebbe confermare un’indiscrezione riportata da La Stampa secondo cui a partire da settembre in onda il sabato in seconda serata alle 23.50. Quindi potremo continuare a vedere Sandra Milo con Pierluigi Diaco e Valeria Graci anche in questa nuova collocazione.