Sono tante le star che si sono scagliate contro il body shaming e nell’ultimo periodo da Alessia Marcuzzi a Elisabetta Canalis, da Valentina Ferragni a Martina Colombari, i messaggi dei vip contro chi giudica l’aspetto fisico degli altri sono tantissimi. L’incipit è spesso offerto proprio dalle critiche degli utenti che commentano le foto delle star criticandone l’aspetto fisico o accusandole di ricorrere alla chirurgia estetica per migliorarlo.

Il messaggio di Alessia Marcuzzi contro il body shaming

Alessia Marcuzzi ha affidato alle Instagram stories un messaggio contro il body shaming è stata pubblicata da Alessia Marcuzzi e ricondivisa da Martina Colombari e Valentina Ferragni. Quest’ultima, in particolare, già nelle scorse settimane, in una serie di stories aveva parlato del problema, mettendo in luce i limiti di questo approccio critico al corpo degli altri e scagliandosi contro chi aveva esposto i propri giudizi su un abito da lei indossato e mostrato in una foto su Instagram rasentando le offese.

Il testo della stories recita: “La mia è davvero una beffa, a me alcuni commenti fanno davvero ridere per la loro assurdità. Ma io sono grande, grossa e strutturata. Pensate però a chi è più giovane e vuole sentirsi libero di prestare sui propri social senza dover pensare se si è troppo magri o troppo grassi sufficientemente belli. Ma che cosa assurda è? Ma che goduria si prova nell’insultare??? E poi noi donne, noi che siamo delle creature meravigliose… Ma quanto potremmo essere più belle e più sicure di noi se imparassimo a supportarci e a tenderci la mano?“.

La Instagram stories pubblicata da Alessia Marcuzzi e ricondivisa da Valentina Ferragni

Il post di Valentina Ferragni che ha scatenato i vip contro il body shaming

Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis hanno scherzato su chi le insulta di essersi ritoccate usando il famoso programma Photoshop per modificare il proprio corpo in modo quasi mostruoso e pubblicando gli scatti che ne sono venuti fuori. Fare dell’ironia può essere forse anche un modo per far capire a chi critica e insulta sui social il corpo degli altri i limiti di questa visione che punta tutto sull’instillare nell’altro un senso di inadeguatezza, di vergogna del proprio corpo che in realtà non ha ragione di esistere.

Le critiche contro il body shaming si sono diffuse dopo un post di Valentina Ferragni, la sorella della più famosa Chiara, che ha postato uno scatto, lo scorso 1 luglio, che ha ricevuto le critiche di tantissime persone che hanno iniziato a insultarla scrivendole che era troppo grassa e che il vestito che indossava non le stava bene. Tantissime le voci che si sono schierate dalla sua parte difendendola. C’è chi ha scritto: “Le affermazioni che ho letto mi hanno messo i brividi, e non solo offendono Vale, ma l’intero genere femminile“. Proprio dopo questo post, sotto il quale in tanti hanno espresso giudizi negativi, quasi offese, tanti vip hanno iniziato a scagliarsi contro il body shaming.