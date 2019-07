Barbara d’Urso, che sarà protagonista anche il prossimo anno di numerosi programmi Mediaset, ha deciso di condividere con i suoi follower alcune foto del suo passato risalenti, in particolare, agli anni ’80-’90. L’ultimo post che ha postato su Instagram è invece un video in cui appare in qualità di attrice in uno sceneggiato andato in onda su Rai Uno, come spiega lei stessa.

Barbara d’Urso al fianco di Ray Lovelock

Barbara d’Urso mostra diverse foto di quando era più giovane ai suoi follower su Instagram. Gli scatti rivelano la bellezza della showgirl e il tempo trascorso sembra non aver affatto scalfito la sua forma fisica. Nell’ultimo post, la showgirl mostra in un video risalente agli anni ’80 un frammento di una puntata della serie La Casa Rossa in cui ha recitato al fianco dell’attore e cantante Raymond Lovelock, scomparso il 10 novembre del 2017.

La showgirl ha accompagnato il video in cui appare giovanissima con questa didascalia che si riferisce al contenuto del filmato che ha pubblicato e in cui, recitando, “scandalizza” l’attore: “Guardate cosa ho trovato!!! La Casa Rossa, un grande sceneggiato in onda in prima serata su #Rai1 Io avevo vent’anni e con me c’era l’amatissimo Ray Lovelock!!! Sentite un po’ cosa gli dico… e pensate, questo è solo un assaggio“.

Barbara d’Urso e gli scatti “vintage”

Non è il primo salto indietro nel tempo che, in realtà, Barbara d’Urso regala ai suoi fan. Infatti, da diverse settimane, pubblica foto “vintage” di quando aveva poco più di 20 anni.

Anche ieri, oltre al video, la showgirl ha pubblicato uno scatto in cui si mostra da ragazza. La foto in bianco e nero svela una giovanissima Barbara d’Urso sulla spiaggia, in costume, con i capelli al vento e un fisico smagliante. La celebre conduttrice ha accompagnato la fotografia con queste parole: “Anche questo martedì facciamo un salto nel passato e, un po’ spettinata, vi porto direttamente negli anni ‘80“.

Un altro scatto pubblicato il 2 luglio mostra invece la showgirl negli anni ’90 quando aveva già compiuto 30 anni. La presentatrice appare con un bikini colorato, sulla spiaggia e, anche in questo caso, la sua bellezza è incontestabile.