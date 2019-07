I nuovi palinsesti Rai e Mediaset sono stati presentati e c’è fermento per quanto riguarda l’inizio dei programmi. La maggior parte inizierà già il prossimo autunno, per la felicità del pubblico. Ad aprire le danze per quanto riguarda la rete dell’azienda di Cologno Monzese, sarà la regina di Mediaset: Barbara d’Urso.

Live Non è la d’Urso

Dopo la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti, con l’annuncio di moltissime novità, Mediaset ha divulgato anche le date di inizio dei programmi. Ad aprire la nuova stagione televisiva Barbara d’Urso con il suo Live Non è la d’Urso, che inizierà già dal 15 settembre e si sposterà dal mercoledì alla domenica sera. C’è da capire, quindi, se la domenica pomeriggio sarà sempre “la regina del trash“, com’è stata definita la d’Urso da Sgarbi, a condurre Domenica Live.

Reality e talent

Qualche giorno dopo inizieranno gli amati reality e talent della rete. Il 17 settembre sarà la volta di Temptation Island Vip, anche se ancora non si conosce il nome del conduttore. Ma sono sempre più insistenti le voci su Alessia Marcuzzi. Il 23 settembre inizierà Amici Vip, e la conduttrice è sicura, sarà Michelle Hunziker. Mentre per la versione classica di Amici, conclusasi a fine maggio con la vittoria di Alberto Urso, bisognerà attendere ancora qualche mese. L’inizio del talent, infatti, è previsto per il 16 novembre 2019.

Dal 16 settembre ripartirà anche Uomini e Donne con Maria De Filippi. Dal 23 settembre ritorna anche il classico appuntamento con Striscia La Notizia. E tutti i sabati, come si consueto, il pomeriggio di Canale 5 sarà occupato da Verissimo con Silvia Toffanin. La novità riportata in tv dall’azienda di Cologno Monzese è EuroGames, la moderna versione di Giochi senza Frontiere, che inizierà il 19 settembre e sarà condotta da Ilary Blasi e Alvin. Per quanto riguarda le trasmissioni mattutine, dal 9 settembre, dal lunedì al venerdì, tornerà Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Anche Forum, sempre affidato alla conduzione di Barbara Palombelli, ricomincerà lo stesso giorno.

Prime serate

Il pubblico di Mediaset sarà intrattenuto durante le serate da tanti programmi classici e nuovi, ma anche da serie tv e reality show. Il lunedì si inizia con Amici Vip e poi con il Grande Fratello Vip, che sarà condotto da Alfonso Signorini e inizierà, probabilmente, a novembre. La serata di martedì vede protagonisti Il processo e Temptation Island Vip. Mentre il giovedì, per sei settimane, ci sarà EuroGames. Venerdì è il giorno delle fiction e delle serie tv: dal 13 settembre la nuova stagione di Rosy Abate con Giulia Michelini, a seguire Made in Italy e L’isola di Pietro 3, con Gianni Morandi. Infine, nel weekend, sabato sera torna Tu si que vales e la domenica, appunto, Live Non è la d’Urso.

Per quanto riguarda Italia 1, un cambio di palinsesto anche per Le Iene Show che si sposta al mercoledì e al venerdì sera. E, poi, la grande novità, il ritorno de La Pupa e il Secchione. Il format, giunto alla sua terza edizione, dovrebbe essere condotto da Paolo Ruffini e andare in onda giovedì in prima serata, ma la data di inizio non è ancora stata resa nota.

Immagine in evidenza: Barbara d’Urso. Fonte: Barbara d’Urso/Instagram