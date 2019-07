Freschi freschi di queste ore gli aggiornamenti che arrivano da Viale Mazzini. La Rai ha infatti diffuso proprio in questi momenti il palinsesto per la prossima stagione: nuovi programmi, tante conferme e un’ondata di rinnovamento su tutti i canali che basteranno a fermare l’avanzata di Mediaset? La guerra ai dati Auditel per la stagione 2019/2020 è aperta!

Rai 1: si separano Timperi e Fialdini, torna Alberto Angela

Procediamo per ordine, canale per canale e andiamo a scoprire cosa ci riserverà la Rai per il prossimo inverno. Iniziamo con le grandi conferme che troveremo su Rai1: il sabato e la domenica mattina il pubblico continuerà ad allietarsi con il rodato Unomattina in famiglia ma con una novità: Tiberio Timperi e Monica Setta al timone. Si scioglie dunque il duo Timperi-Fialdini, precedentemente al timone de La Vita in Diretta: la conduttrice infatti, mentre Timperi sarà occupato nel week-end, avrà a che fare con A ruota libera, un format nuovo di zecca tutto per lei. Si tratterà di un contenitore pomeridiano che subentrerà alla fine di Domenica In, dal prossimo 15 settembre e che porterà sul piccolo schermo tante emozioni, tante storie e soprattutto tante buone notizie.

Il ritorno di Passaggio a Nord Ovest

Rimanendo sempre su Rai1, torna anche a grande richiesta Passaggio a Nord Ovest, il programma televisivo dedicato all’antropologia, all’archeologia ai viaggio ma anche alle scoperte condotto dall’amatissimo e seguitissimo Alberto Angela. Appunto ore 15, impossibile mancare. Buone notizie anche per Marco Liorni, attualmente al timone di Reazioni a Catena, confermato su Rai1 dalle 16.45 del sabato pomeriggio con il suo Italia sì. Niente paura anche per Massimiliano Ossini che torna in Rai con la sua Linea Bianca – Storie della montagna, pronto a conquistare il pubblico dal prossimo 30 novembre.

Domenica In è solo di Mara Venier

Mara Venier, lo sapevamo già, è stata super confermata al timone di Domenica In su Rai1 e anche quest’anno dunque, Zia Mara tornerà a confrontarsi con l’agguerrita Barbara d’Urso.

Fabio Fazio sbarca su Rai2 in due tempi

Passando a Rai 2, la conferma è arrivata per Luca e Paolo e Mia Ceran, ancora una volta capitani di Quelli che il calcio, appuntamento sportivo immancabile della domenica. Ma per quanto riguarda Rai2, la vera notizia tanto attesa riguardava lui, Fabio Fazio. Come già preannunciato, Fazio di fatto traslocherà il prossimo autunno da Rai 3 a Rai 2. L’appuntamento in agenda è sempre segnato di domenica, intorno alle 19.40 dal prossimo 29 settembre e ad aprire le danze sarà Che Tempo Che Farà, l’anteprima di Che Tempo Che Fa, in onda invece dalle 21.

Rai3, il sabato culturale tra libri e parole

Su Rai3 il sabato pomeriggio sarà, come già da tempo, all’insegna della cultura e dei libri soprattutto con Geppi Cucciari che per il 6° anno consecutivo si troverà alla conduzione di Per un pugno di libri. Alle 20.15, sempre di sabato sera, Rai3 ospiterà poi Massimo Gramellini con il suo talk Le parole della settimana.

Leosini e Sciarelli tra medici e omicidi

La domenica su Rai3 vedrà poi il grande ritorno di Un giorno in pretura, il programma dedicato alla giustizia e ai processi legati alla cronaca italiana. E ancora, saranno previsti due puntate di Storie Maledette, al cui timone si troverà ancora lei, Franca Leosini di cui tanto si è parlato al seguito della sua recentissima intervista televisiva ad Antonio Ciontoli per l’omicidio di Marco Vannini.

Sciarelli bis

Ma non c’è da temere, ci sarà spazio, anzi un doppio spazio per Federica Sciarelli: oltre a Chi l’Ha Visto?, la conduttrice si troverà impegnata anche con Dottori in Corsia.