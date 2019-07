L’estate è la stagione del telemercato, quella in cui si decidono volti e titoli della prossima stagione tv. I palinsesti Mediaset sono stati svelati ieri, quelli Rai arriveranno a strettissimo giro ma, intanto, cominciano a circolare alcune importanti indiscrezioni che riguardano una coppia di conduttori assai discussa: Tiberio Timberi e Francesca Fialdini.

Timberi torna in tv, la Fialdini (forse) no

I due conduttori de La Vita in Diretta non sono stati confermati alla guida dell’infotainment pomeridiano (a causa degli ascolti tutt’altro che esaltanti) che, da settembre, dovrebbe passare nelle mani di Lorella Cuccarini e del conduttore del Tg1, Alberto Matano. Ma Tiberio Timperi non resterà “a spasso” ma, anzi, ritornerà dal fidato Michele Guardì in un programma che ormai per lui è semplicemente casa. Il presentatore dagli occhi azzurri tornerà alla guida di Unomattina in Famiglia, nei weekend di Rai 1. Ma se è vero che Timperi è sistemato, la Fialdini sembrerebbe invece in cerca di collocazione. Al fianco di Tiberio Timperi, infatti, dovrebbe essere – come anticipato da Tv Blog – la giornalista Monica Setta.

Francesca Fialdini abbraccia Tiberio Timperi a La vita in diretta

L’ascesa di Monica Setta

Per la giornalista – che da un po’ di tempo non era alla guida di un programma tutto suo – la prossima stagione sarà piena di impegni. La “Rai del cambiamento” rappresenterà per lei un cambiamento piuttosto favorevole. Oltre all’appuntamento nel weekend, la Setta – fortemente voluta dai piani alti della “nuova” Rai – dovrebbe andare in onda anche tutti gli altri giorni. A quanto pare le sarà affidata una striscia quotidiana dedicata all’economia ogni mattina. Il suo appuntamento sulla finanza dovrebbe andare in onda intorno alle 10 all’interno di Uno Mattina. Il programma del buongiorno Rai si allungherà fino alle 10.30 per poi dare la linea a Storie Italiane, programma molto fortunato di Eleonora Daniele e alla Prova del Cuoco della confermata Elisa Isoardi, nonostante gli ascolti non esaltanti.