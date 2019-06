Il conduttore Tiberio Timperi si è sfogato in un video su Instagram per difendersi da chi lo ha accusato di non aver giovato agli ascolti del programma La vita in diretta, condotto insieme a Francesca Fialdini. Per Timperi, i dati reali dimostrerebbero esattamente il contrario.

Tiberio Timperi, la sua verità in uno sfogo su Instagram

Terremoto in Rai in queste ultime settimane. Si è da poco conclusa la stagione e già sono volate le prime teste in quel di Viale Mazzini. C’è grande fermento per le novità in arrivo a settembre ma qualcuno non ci sta a veder sminuito il suo ruolo nell’annata televisiva appena trascorsa. É il caso del conduttore Tiberio Timperi, il quale ha deciso di rispondere pubblicamente in un video su Instagram a chi, in questi giorni, su un sito che si occupa di tv, lo ha accusato di aver nociuto negli ascolti al programma La vita in diretta, da settembre affidato alla coppia Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ebbene, il conduttore ha detto: “Spesso le opinioni personali devono fare i conti con la realtà dei fatti e dei dati. L’edizione condotta da me con Francesca Fialdini ha segnato un punto in più rispetto all’edizione precedente, in valori medi”.

Inoltre, secondo Timperi, ci sarebbe stata un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi 5 anni, secondo quanto analizzato da TvBlog. Quindi, ha voluto fare chiarezza sulla sua esperienza a La vita in diretta, per “amore di verità” come ha concluso nel video.

Timperi e Fialdini, i prossimi progetti

Tiberio Timperi sembra non riuscire a nascondere l’amarezza per essere stato sostituito, insieme a Francesca Fialdini, alla conduzione de La vita in diretta. Da settembre, il contenitore pomeridiano di RaiUno dovrebbe passare all’inedita coppia Alberto Matano e Lorella Cuccarini e Timperi, qualche giorno fa, ha pubblicato un post su Instagram che è sembrato un vero e proprio sfogo. Infatti, il post mostra una foto con una frase celebre del regista teatrale Marco Balich che recita: “Per fare veramente tv devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità”.

Una frecciatina, forse, al modo di fare tv di Barbara d’Urso, diretta concorrente, ma anche la volontà di sottolineare il suo intento di fare una tv diversa. Nel frattempo, le prime indiscrezioni, danno Tiberio Timperi di ritorno a Mezzogiorno in famiglia, mentre per Francesca Fialdini sarebbe pronto il passaggio a RaiTre. Con l’uscita dei palinsesti Rai il 9 luglio, sicuramente, ci sarà modo di fare il punto e chiarezza sul loro ruolo nella tv di Stato.