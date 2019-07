Mara Venier rimarrà saldamente ancorata alla Rai anche l’anno prossimo: il contratto è stato firmato. Ha riportato la notizia TvBlog. I programmi condotti dalla Venier saranno il solito Domenica In (che quest’anno ha fatto il boom di ascolti) e 2 nuovi programmi in aggiunta: uno sarà La porta dei sogni e l’altro, un programma radiofonico su Radio 2, che porterà gli ascoltatori in diretto contatto con Zia Mara.

In radio si potrà parlare con “Zia Mara”

Tre programmi per Mara Venier nell’anno a venire. Anzitutto, la riconferma di Domenica In. Quest’anno la bravura e l’esperienza di Mara hanno portato il programma a fare faville, con un numero di ascolti eccezionale. Mara ha ottenuto così la sua rivincita: nell’edizione precedente, infatti, era stata “licenziata” dalla conduzione del programma, in quanto ritenuta troppo vecchia per continuare (lo aveva raccontato la stessa Mara a Un giorno da pecora).

La novità più recente nella carriera della Venier, invece, riguarda una trasmissione radiofonica che andrà in onda su Radio 2. Il nome del programma non è ancora conosciuto, mentre il dettaglio più emozionante è stato già reso noto: gli ascoltatori potranno partecipare telefonicamente alla trasmissione e parlare proprio con lei, con zia Mara.

Mara Venier aprirà le porte ai nostri sogni

Il terzo programma guidato da zia Mara sarà La porta dei sogni, che probabilmente andrà in onda il venerdì sera a partire da dicembre. Il programma avrà delle somiglianze con C’è posta per te, perché si occuperà del mondo dei sentimenti. La “porta dei sogni”, riporta sempre TvBlog, potrebbe infatti rappresentare quella soglia oltre la quale vediamo realizzarsi i nostri desideri: per esempio incontrare una persona per noi importante, o incontrare finalmente un personaggio dello spettacolo che abbiamo sempre ammirato, o ancora ritrovare qualcuno che avevamo perso.

I dettagli del programma, comunque, per il momento non sono chiari e potranno ancora cambiare prima dell’inizio dello show. Quel che è certo è che Mara sarà, come sempre, all’altezza del compito.

*Immagine in alto: Mara Venier a Domenica In (frame)