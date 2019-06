Tanto brava da risollevare dall’abisso Domenica In, da merita una promozione. È tempo di progettazione in Rai che, come Mediaset, sta cercando di mettere a punto il palinsesto del prossimo autunno/inverno cercando di carpire chi confermare e cosa invece abbandonare.

Tra i volti sicuramente da confermare c’è quello di Mara Venier, la grande vincitrice e sinora uno dei pochissimi volti Rai che ha saputo annientare la concorrenza spietata di Barbara d’Urso.

Domenica In: al 99% ci sarà

Squadra che vince non si cambia, per questo motivo è praticamente sicuro che Mara Venier sarà al timone della sua rinnovata Domenica In anche il prossimo anno. Gli ascolti pazzeschi che ha saputo riscuotere con la sua domenica pomeriggio soft, sicuramente meno dedita al “trash” rispetto alla Domenica Live di Barbara d’Urso, hanno sicuramente convinto i vertici di Viale Mazzini che sono disposti a tutto pur di riconfermare Zia Mara al timone di uno dei programmi di punta della rete.

Premio per Mara Vanier: raddoppia in prima serata

Come dicevamo però, sono giorni caldi per la Rai e per Mediaset che si stanno giocando le sorti delle prossime stagioni tra carte e scartoffie negli uffici cercando di preparare l’offensiva migliore per la prossima stagione. Da TvZoom, proprio in queste ore, trapela però un nuovo dettaglio sempre su Mara Venier che lascia intendere che sia proprio lei la donna su cui Viale Mazzini ripone fiducia.

La porta dei sogni, il nuovo progetto

Non solo Zia Mara tornerà – al 99% – al timone della sua Domenica In, ma pare che la Rai abbia in serbo per lei un secondo e nuovo programma tutto suo. Insomma, il doppio del lavoro sì ma anche una grandissima soddisfazione della Venier scritturata per La porta dei sogni, una sorta di C’è Posta Per Te, anticipa TvZoom, in versione Rai.

Il programma, presumibilmente, potrebbe andare in onda già dal prossimo dicembre di venerdì sera: un tripudio di emozioni e sentimenti che richiamerebbero all’udito l’eco di Maria De Filippi ma in chiave decisamente “vernierana”. Non resta che attendere i primi giorni di luglio in cui verranno resi pubblici con totale ufficialità gli agguerriti palinsesti delle reti principali.

*immagine in alto: Mara Venier a Domenica In (frame)