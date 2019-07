I fan della conduttrice Franca Leosini ottengono un dovuto riconoscimento. Infatti, l’enciclopedia Treccani ha inserito il termine “Leosiner“nella sezione dei neologismi del 2019.

La parola “Leosiner” entra di diritto nell’enciclopedia Treccani

La giornalista e conduttrice Franca Leosini continua ad essere molto apprezzata dal suo pubblico, nonostante le ultime puntate di Storie Maledette e le sue dichiarazioni abbiano destato qualche polemica. Il programma tiene incollati alla tv i suoi estimatori che, negli ultimi giorni, sono stati insigniti di un riconoscimento notevole. Infatti, il termine con cui sono soliti identificarsi tra di loro e cioè “leosiner” è entrato di diritto nella lingua italiana. L’enciclopedia Treccani ha deciso di inserire l’appellativo tra i neologismi del 2019. Alla voce “Leosiner” c’è scritto: “Sostantivo maschile e femminile singolare, al plurale nella forma pseudoinglese ‘-s’; Chi sostiene con entusiasmo la giornalista Franca Leosini”.

Proseguendo, nella voce si può leggere una descrizione della donna, da oltre vent’anni alla guida di Storie Maledette, acclamata giornalista e conduttrice di Ombre sul giallo. La Leosini è diventata, negli ultimi anni, anche icona del mondo omosessuale dopo aver partecipato alla serata Muccassassina nel 2013. I “Leosiners” adorano i look sofisticati di Franca Leosini e il suo modo di parlare, celebrandola su Twitter.

Franca Leosini e il grazie ai suoi fan

Naturalmente, Franca Leosini ha apprezzato molto l’omaggio che la Treccani ha fatto a lei e ai suoi fans. Sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Amici miei amatissimi, essere presente nella pagine della Treccani una delle enciclopedie di massimo prestigio al mondo, è per me motivo di estrema gratificazione”.

Poi, ha ringraziato i “Leosiners”: “È soprattutto a voi che va questo riconoscimento per il fondamentale sensibile appassionato sostegno con cui accompagnate il mio impegno professionale e umano“. D’altronde, alcuni giorni fa a Radio Capital aveva dichiarato che i suoi fan le danno una grande forza ed è orgogliosa di essere amata tanto dai ragazzi: “Andare in un supermercato e uscire senza aver comprato neanche un pomodoro perché ho fatto solo selfie per me è un motivo di grande soddisfazione”.