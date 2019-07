Di Marica Pellegrinelli e della sua storia d’amore con Eros Ramazzotti si è scritto di tutto, ma chi è esattamente oltre le luci del suo celebre matrimonio (ormai finito)? L’attenzione del pubblico su di lei non si è mai spenta, complice un profilo Instagram che conta migliaia di follower e uno scrigno di scatti mozzafiato. Dalle origini alla separazione, il ritratto della modella tra il successo e il fallimento della sua favola rosa.

Chi è Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli, classe 1988, è originaria di Bergamo e fa la modella. La sua è una carriera tra passerelle e set fotografici ampiamente documentata sui social, dove è diventata una star indiscussa.

Il peso specifico della sua popolarità è aumentato notevolmente anche per merito della sua storia d’amore con Eros Ramazzotti, ma la sua strada nel mondo dello spettacolo brilla di luce propria e va avanti da diverso tempo.

Dopo il suo trasferimento a Milano, i suoi ingaggi sono decollati e ha iniziato a tessere le trame di una fitta rete di contatti nella galassia della moda.

Questo sembra averla allontanata dal proposito di conseguire la laurea dopo gli studi al Liceo artistico, che lei stessa aveva descritto come un grande rimpianto della sua vita durante un’intervista al settimanale Amica: “Non essermi laureata è il mio fallimento. Mi sento in colpa con mio padre che ci teneva tanto, se ci penso mi viene da piangere“.

Marica è intraprendente, raffinata e vanta un fascino acqua e sapone che non teme confronti (e nemmeno qualche selfie al naturale). È questo uno dei tratti distintivi della sua bellezza, che il pubblico dimostrerà di saper cogliere e apprezzare.





Dai Wind Music Awards a Sanremo

Alle spalle della modella c’è anche un percorso di studi nell’ambito della recitazione e, appena 21enne, ha ottenuto un posto come valletta ai Wind Music Awards (esperienza datata 2009, dove sarebbe scattato il colpo di fulmine con l’ex marito della Hunziker).

Nel 2017 ha affiancato Carlo Conti e Maria De Filippi per una breve parentesi al timone della quarta serata del Festival di Sanremo, incassando una mole di consensi che ne ha cristallizzato la fama sul piccolo schermo.

Eros Ramazzotti, amore ‘andata e ritorno’

Secondo una lettura ormai popolare nella memoria del gossip, la favola romantica tra Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti sarebbe iniziata da un reciproco colpo di fulmine nel lontano 2009.

Teatro del colpo vincente di Cupido il dietro le quinte dei Wind Music Awards, dove i due si sarebbero incontrati per la prima volta per poi non lasciarsi più (almeno per i 10 anni successivi).





Il matrimonio è arrivato nel 2014, in barba agli scettici che intravedevano nel consistente gap anagrafico (lui più grande di lei di 25 anni) un ostacolo insormontabile nel bilancio della loro unione. La coppia ha avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio Ramazzotti, ma all’alba del 2019 i primi bagliori della crisi hanno inondato le cronache rosa.

Quello che sembrava un viaggio di sola andata verso un futuro di eterno amore si è rivelato un infausto ritorno alle origini (da single) per entrambi. La rottura definitiva ha imposto la parola ‘fine’ a un rapporto che ha stregato tutta Italia.