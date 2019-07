Settimane di pettegolezzi e il forte sospetto dei fan, infine la conferma ufficiale: Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono separati. Matrimonio finito per il cantante e la modella, che 5 anni dopo il loro ‘Sì’ hanno scelto di dividersi. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati ai microfoni dell’Ansa, a cui hanno affidato il loro sentimento attuale rispetto al cambio di rotta intrapreso. La loro favola era iniziata nel 2009, e dalla loro unione sono nati due figli. Da giorni si parlava di una rottura definitiva ma non era ancora arrivata alcuna comunicazione da parte della coppia.

Eros e Marica: fine di un amore

Le nozze tra Eros e Marica Pellegrinelli sono naufragate. Non si tratta di un mero pettegolezzo ma è l’amara verità confermata da entrambi all’Ansa. La deriva del loro amore è arrivata 10 anni dopo l’esordio, e ha tradotto in realtà i rumors insistenti che avevano inondato il gossip da settimane.

E così anche la storia con lei finisce tra quelle che, per Eros, si sono concluse con un addio. Doccia fredda per i fan, che speravano potesse trattarsi semplicemente di voci infondate o, nella peggiore delle ipotesi, di una crisi coniugale ma facile da domare.

Invece no, è tutto finito e a dirlo sono stati i diretti interessati: “Sono stati 10 anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile“.

La scelta “condivisa” di separarsi

Eros e Marica hanno spiegato all’Ansa di aver preso questa decisione di comune accordo: “Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme“.

Insieme dal 2009, la coppia sembrava non aver mai patito il gap anagrafico (lui oggi 55enne, lei 31enne), e ha tirato avanti a gonfie vele fino all’ultimo anno. Raffaella Maria e Gabrio Tullio i due figli nati dal matrimonio (celebrato nel 2014), che oggi hanno 8 e 4 anni e per i quali si sono detti intenzionati a mantenere un rapporto solido.

Non ci sarebbero tensioni di fondo, come hanno tenuto a precisare nel loro annuncio, poiché “il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati“. Una sola richiesta: rispettare la loro privacy in questo momento particolarmente delicato, soprattutto per i bambini.