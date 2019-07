Una delle ultime e più discusse troniste di Uomini e Donne sta continuando a far parlare di sé. Si tratta di Angela Nasti il cui presunto nuovo flirt starebbe tenendo sulle spine i suoi fan. La napoletana potrebbe aver iniziato una frequentazione con il calciatore Kevin Bonifazi.

L’ipotesi del flirt tra Angela Nasti e il calciatore

A lanciare l’ipotesi di un nuovo flirt di Angela Nasti è stato il settimanale Novella 2000. Nell’articolo “Angela Nasti si è fidanzata con un calciatore dopo Alessio Campoli? La prova“, riporta per filo e per segno come l’ex tronista napoletana abbia probabilmente trascorso del tempo con Kevin Bonifazi. Classe 1996, il calciatore ha giocato durante l’ultima stagione di campionato nella Spal e il prossimo anno indosserà la maglia del Torino. I ragazzi hanno pubblicato entrambi delle storie su Instagram, non più visibili, in cui si trovavano nello stesso locale a Napoli. Il dettaglio della nota pizzeria “Concettina ai Tre Santi”, non è sfuggito ai follower più attenti che, confrontando gli orari, sono riusciti a capire che la Nasti e Bonifazi si trovavano nello stesso posto alla stessa ora. Questa sarebbe la prova che i due avrebbero passato del tempo insieme, ciò che è certo in realtà è che si sono perlomeno incrociati.

Secondo quanto riportato dal settimanale, il calciatore e la Nasti, sorella della più famosa Chiara, che l’anno scorso è stata al centro della bufera sollevatasi attorno al “Canna Gate” all’Isola dei Famosi, si sarebbero conosciuti a Ibiza.

La fine della storia con Alessio Campoli

Che si tratti di un nuovo amore, di una frequentazione temporanea o semplicemente di un’amicizia lo si saprà con il tempo, dal momento che né Angela Nasti né Kevin Bonifazi hanno ufficializzato nulla. Di sicuro c’è che la storia tra la tronista e Alessio Campoli nata durante la trasmissione Uomini e Donne è già finita. Solo poche settimane dopo la scelta i due erano già in crisi. Tanto che la Nasti era partita per l’isola delle Baleari, Ibiza, con la sua famiglia, per svagarsi un po’ e chiarirsi le idee. E proprio in terra spagnola avrebbe conosciuto il calciatore, anche se a guardare dalle foto pubblicate da Bonifazi e dalla ragazza sui loro social i tempi non combacerebbero. Lei infatti sarebbe atterrata il 7 giugno scorso e lui il 16.

Immagine in evidenza: Angela Nasti. Fonte: Angela Nasti/Instagram