Cosa succede tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Le due ex veline sono sempre state amiche, molto unite non solo in tv ma anche nella vita vera, persino ad anni di distanza da quando entrambe ballavano sul bancone più famoso della tv. Che fine ha fatto l’amicizia ora che non resta più niente ad unirle sui social?

Nessun contatto social

A puntare il dito contro l’assenza di contatti social tra le due è Chi. Le due avevano un progetto insieme, riguardante il fitness, un legame e una amicizia che le aveva portate a cercare di continuare a lavorare insieme. Il progetto però, secondo Chi, si sarebbe improvvisamente arenato.

Tutto qua? Non sarebbe solo un progetto arenato a far drizzare le orecchie agli amanti del gossip. Le due infatti non avrebbero più contatti social da un po’. Una cosa sospetta, se si pensa che entrambe sono state negli USA e che sono molto attive sui profili.

Elisabetta Canalis torna in Sardegna

La Canalis è tornata da poco in Sardegna per le vacanze e la piccola Skyler ha potuto riabbracciare la nonna. Lo scatto è stato postano online e la ex velina ha scritto: “Da quando Skyler ha rivisto la nonna non fa altro che abbracciarla e dirle che la ama“. E ancora: “Avere i nonni è un privilegio che non tutti abbiamo, ma se hai la fortuna di averli ancora con te ricordati di dirgli quanto sono importanti, di ascoltarli e di dedicargli attenzioni perché saranno quei frammenti di tempo che porterai con te per tutta la vita“.