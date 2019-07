Una notizia drammatica quella che arriva in queste ore da Genova, in Liguria, precisamente dal quartiere Castelletto. Ancora difficile per i carabinieri ricostruire quanto sia accaduto nel dettaglio ma sembra chiara la dinamica: una donna, lanciandosi dalla finestra, ha travolto nella caduta un’altra anziana che passeggiava insieme alla nipotina.

Dramma a Genova: si suicida e travolge nonna e nipotina

Una tragedia quella che si è consumata questo pomeriggio in quel di Genova. Una donna di circa 70 anni – di cui non è stata volutamente resa nota l’identità – in preda all’istinto suicida, si è lanciata dalla finestra. Nella caduta però, la 70enne ha travolto due persone che stavano passeggiando lungo il marciapiede: un’anziana donna che nel passeggino aveva la piccola nipotina di appena un anno.

Nonna e nipote in ospedale, morta la suicida

La nonna insieme alla nipotina, stavano passeggiando lungo la strada quando sono state travolte dal corpo della 70enne suicida. L’impatto a terra della donna è stato violentissimo così come l’urto subito da nonna e nipotina. Per la donna che si è lanciata dalla finestra, non c’è stato nulla da fare: quando i soccorsi sono sopraggiunti sul luogo, la donna è stata già trovata priva di vita, morta sul colpo.

Un’ambulanza ha portato via l’anziana 74enne travolta all’ospedale Galliera di Genova dove è giunta in gravi condizioni e in codice rosso: secondo quanto filtrato in queste ore, la donna non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato gravi contusioni cerebrali e una frattura alla vertebra cervicale. Meno preoccupanti invece le condizioni della piccola bimba che è stata ricoverata in codice giallo al Gaslini di Genova.

Si indaga sulla dinamica: omicidio o suicidio?

La strada è stata immediatamente chiusa per permettere agli inquirenti di ricostruire la vicenda e sempre loro sarà l’onere di indagare sul motivo di quello che sembra essere stato quasi sicuramente il suicidio della 70enne. Non è del tutto escluso che non si tratti di omicidio: sarà compito dei carabinieri attraverso le indagini capire se la donna si è volontariamente gettata dalla finestra o se, contrariamente, è stata spinta.