Qualche giorno fa, nel corso della mattinata di martedì 9 luglio, sono stati presentati i nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2019/2020. I direttori della famosa rete televisiva nazionale hanno mostrato le novità che andranno in onda nel prossimo anno.

Tra i vari programmi presentati, non sono mancati quelli di cui si occuperà Mara Venier.

Il triplo appuntamento con Mara Venier

Infatti, la conduttrice italiana sarà impegnata, a partire dal 15 settembre, nella conduzione di Domenica In. Successivamente, dal 20 dicembre in poi, la vedremo anche al timone di La porta dei sogni, un nuovissimo format di intrattenimento. A ciò, deve essere aggiunto anche Chiamate Mara 3131, il suo programma radiofonico.

Pertanto, intervistata da Tvblog, subito dopo la presentazione dei palinsesti 2019/2020, Mara Venier ha voluto svelare qualche novità. In merito allo storico Domenica In, ha affermato: “Abbiamo tolto quello che non funzionava. Mica sono scema!”, riferendosi al gioco del Cruciverbone e ad altre modifiche apportate già durante la scorsa edizione. In aggiunta, ha dichiarato: “Ci saranno delle piccole novità, ma non è che si cambierà tantissimo. Un programma vincente come questo perché modificarlo? Porteremo delle idee, delle piccole idee, ma il format è quello”.

La porta dei sogni e Chiamate Mara 3131

Tuttavia, Mara Venier non si è voluta sbilanciare più di tanto nemmeno in relazione agli altri due programmi di cui sarà conduttrice. Però, ha rivelato che, inizialmente, non era molto convinta del programma La porta dei sogni, ma di aver cambiato presto idea. Ciò che le ha fatto fare marcia indietro è stato proprio il progetto: “Si lavora sui progetti. L’importante non è esserci, è amare quello che fai”.

Per quanto riguarda la conduzione del programma radiofonico, invece, ha brevemente affermato: “Mi diverte avere un filo diretto con i radio ascoltatori. Per cui, ho detto sì”.