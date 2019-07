Carlo Conti, durante la serata di gala per la presentazione dei palinsesti della Rai, ha annunciato i nomi dei 12 concorrenti che gareggeranno nella prossima edizione di Tale e Quale show, in partenza dal 13 settembre. Nel cast, anche due volti di punta di Mediaset e tra questi anche l’ex gieffino.

Tale e quale show, tutti i nomi dei concorrenti

Il 9 giugno si è tenuto il gala’ di presentazione dei palinsesti della Rai e, nella prossima stagione, è stato confermato anche il programma Tale e Quale show con Carlo Conti. La trasmissione, dal 2012, colleziona importanti successi di share grazie ad una formula consolidata e personaggi sempre accattivanti, capaci di poter catturare il pubblico. Carlo Conti ha sciolto il riserbo su chi saranno i 12 concorrenti, sei uomini e sei donne, che si sfideranno a colpi di imitazioni in questa nona edizione in onda tutti i venerdì sera per due mesi. I nomi sono altisonanti e spiccano anche due volti di Mediaset e cioè Eva Grimaldi e Francesco Monte. Per gli uomini, inoltre, troviamo l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, il cantautore Davide De Marinis, l’imitatore David Pratelli, Gigi e Ross (che gareggeranno come un unico concorrente) e il pianista Agostino Penna.

Le donne della prossima edizione di Tale e Quale show, invece, sono: la moglie di Enrico Brignano Flora Canto, anch’essa attrice, l’ex professoressa dell’eredità Sara Facciolini, l’attrice Lidia Schillaci, le cantanti Tiziana Rivale e Jessica Morlacchi.

Un team e una giuria d’eccellenza per i concorrenti

I 12 vip che si sfideranno sul palco di Tale e Quale show lo faranno cantando rigorosamente dal vivo e saranno coadiuvati da un team composto da truccatori, parrucchieri e “vocal coach” che cercheranno di renderli quanto più possibile simili alle star che dovranno imitare. Le esibizioni, anche per la prossima edizione, saranno giudicate da un parterre d’eccezione composto da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Smentite quasi del tutto le indiscrezioni della vigilia, Carlo Conti, in un’intervista a Tv Blog, non ha escluso che Gabriele Cirilli, mattatore per anni dello show con delle “imitazioni impossibili”, possa tornare nel programma come quarto giudice in una puntata.