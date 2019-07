Non si sentiva parlare di Valerio Pino dallo scorso anno, quando sollevò un polverone facendo alcune rivelazioni su ciò che succedeva dietro le quinte di Amici. L’ex ballerino della scuola di canto e danza più seguita d’Italia è tornato a fare alcune dichiarazioni sulla sua vita privata. Ma non solo, ha anche espresso un desiderio che però, difficilmente potrà avverarsi dopo ciò che ha detto sul talent di Maria De Filippi. Anche se mai dire mai.

La rivelazione sul suo vero padre

L’ex ballerino di Amici, Valerio Pino, ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo, in cui ha fatto una sconcertante rivelazione: “Penso che mia madre Giovanna abbia avuto una relazione segreta con Corrado Mantoni, il popolare presentatore che è scomparso nel 1999, all’età di 74 anni. E io potrei essere il frutto del loro amore…“. Certo, è solo un’ipotesi quella formulata da Pino che non potrà trovare riscontro dal famoso presentatore, conosciuto da tutti come Corrado. Per questo l’ex ballerino ha rivolto un appello, attraverso la rivista, alla moglie e ai figli di quello che è stato definito “uno dei padri fondatori della televisione italiana“. Ai parenti del conduttore televisivo ha chiesto: “Vi prego…Aiutatemi a capire…“.

Valerio Pino ha poi aggiunto, per fare chiarezza: “Non sono alla ricerca di popolarità né di soldi, e non voglio urtare la sensibilità di nessuno…“. Ha concluso dicendo: “Vorrei solo sapere se Corrado abbia fatto loro qualche confidenza che possa riguardarmi…Vorrei capire qualcosa di più sul rapporto che c’è stato tra lui e mia madre…“. Il ragazzo sembra davvero alla ricerca di risposte sul suo vero padre, ma da dove siano nati i suoi dubbi non è chiaro.

Il desiderio di Valerio Pino

Dopo le sue dichiarazioni sui retroscena di Amici e dopo il suo coming out la sua vita è molto cambiata. Sembra, sbirciando sui suoi social network, che Pino non viva nemmeno più in Italia, probabilmente sta in Spagna, e che sia tornato alla sua precedente carriera di modello. Inoltre, il ragazzo ha pubblicato un libro, definito da lui “erotico gay“, intitolato “L’amore in camerino“, presentato durante l’estate 2018.





Sempre al magazine Nuovo, l’ex ballerino ha confessato un suo desiderio nascosto: tornare tra le fila di Amici. Ha lanciato un appello a Maria De Filippi: “Credo di essere l’unico personaggio grazie al quale si potrebbe schiacciare la concorrenza di Ballando con le stelle: quest’anno il programma di Milly Carlucci le ha dato filo da torcere“. E poi ha continuato con una sorta di mea culpa, nella speranza che la De Filippi possa perdonarlo: “Ho sbagliato perché non è stato professionale vivere un amore dietro le quinte del programma tv dove stavo lavorando“, e ha aggiunto: “Maria sa benissimo che i picchi d’ascolto che ho fatto io nel suo programma probabilmente non li ha mai fatti nessun altro“. Proprio l’inizio di Amici Vip, annunciato nei giorni scorsi con i palinsesti Mediaset, potrebbe essere la nuova occasione di riscatto per Valerio Pino. Ma Queen Mary sarà pronta a mettere una pietra sopra i vecchi attriti?

Immagine in evidenza: Valerio Pino. Fonte: Valerio Pino/Instagram