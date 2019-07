Continua il sodalizio tra Gemma Galgani e Maria De Filippi. Tra la dama del trono over e la conduttrice di Uomini e Donne c’è un rapporto di stima, umana e professionale. Ed è innegabile. Alla Galgani, la De Filippi ha affidato diversi speciali della sua trasmissione e – sembra – ora che la conduttrice sia pronta a promuovere la nemesi di Tina in un reality show sulle feste, Giortì, che la Galgani dovrebbe condurre con Giulia De Lellis nel corso della prossima stagione. La Galgani, dal canto suo, non si limita mai nel consegnare pubblicamente attestati di stima alla conduttrice. L’ultimo, in ordine di tempo, pone le basi su una passione comune delle due: gli animali.

La campagna di Maria De

Filippi

La De Filippi, che non ha mai fatto mistero di amare gli animali (che spesso sono addirittura coinvolti nelle sue trasmissioni, come i suoi cani a C’è Posta per Te), ha adesso prestato il volto a una campagna social contro il consueto abbandono degli animali in estate. La conduttrice si è fatta ritrarre in vacanza con il suo cane e ha lanciato l’hashtag #noistiamobeneinsieme, per far comprendere come si possano conciliare spiaggia e amici a quattro zampe.

Maria De Filippi per la campagna #noistiamobeneinsieme

Gli elogi di Gemma Galgani

La dama del trono over ha quindi commentato questa iniziativa direttamente dal suo account Instagram, senza lesinare complimenti alla sua conduttrice di riferimento. “Leggendaria Maria De Filippi che mette a disposizione il tempo delle sue vacanze per una campagna di civiltà che d’estate si fa più urgente” scrive la Galgani. “Tutelare gli animali e soprattutto i cani, che nel periodo delle vacanze sembrano diventare un peso e rischiano di essere lasciati per strada in balia del traffico, o legati a morire sotto il sole, o altro ancora. Chi prende un cane si assume una responsabilità morale e civile abbandonare il proprio animale per andare in vacanza è un segno di mancanza di cuore, di educazione, di civiltà. Ormai i cani sono accettati quasi dovunque. Tenete il vostro animale con voi: ricordatevi che vi ama e che siete la sua vita”.