L’estate è la stagione in cui si va al mare, si prende il sole, ci si mostra in bikini e anche i vip non lesinano foto in cui appaiono raggianti in costume, come Laura Chiatti che ha pubblicato uno scatto in cui si mostra in costume mentre si abbronza. Purtroppo, però, tra chi ha commentato la sua foto per complimentarsi con lei per la sua bellezza c’è anche chi ha notato un leggera ricrescita di peli sotto le ascelle. Niente di che, si direbbe, ma tanto è bastato per scatenare critiche anche piuttosto pungenti contro di lei. Ma, come è già successo, a spegnere le polemiche, oltre ai tanti che l’hanno difesa, è stata proprio Laura Chiatti con un altro post.

Le critiche a Laura Chiatti

La bellissima Laura Chiatti si è mostrata in costume, mentre si abbronza, su Instagram. La foto pubblicata dall’attrice ha scatenato qualche polemica tra i suoi follower, divisi tra chi l’ha criticata perché le si vedeva una leggera ricrescita dei peli sotto le ascelle e chi l’ha difesa ritenendo esasperanti certi commenti.

C’è chi le ha scritto: “Ma quel pelo orribile sotto l’ascella???“. Ancora più pungente il commento di un altro utente: “No vabbè i peli NO..non si giustificano..sei bella e simpatica ma i peli No. Esiste la ceretta, il laser ecc..caduta di stile pazzesca. Almeno cambia foto..“.

Laura Chiatti si difende

Chiaramente, non sono state poche le voci che si sono levate in difesa di Laura Chiatti tra gli utenti che hanno commentato il post: “Peli… Non peli!!! Ma che cosa le volete dire alla @laurachiatti82????? È una mamma, è bellissima e un ottima attrice!!!“.

Poi, ancora: “Il problema fondamentale è che siamo abituati a foto patinate, photoshoppate e filtrate ai massimi livelli. Laura Chiatti non photoshoppa un cavolo e subito a sparare cattiverie“.

Ma, forse, la difesa più efficace è quella della stessa Laura Chiatti che ha pubblicato un altro post in cui appare in costume e ha scritto in tono ironico: “Giuro che stasera mi depilo“.