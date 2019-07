Non possono dimenticare i genitori di Alessio, il bambino ucciso ieri da quel suv che ha falciato lui e il suo cuginetto tranciando ad entrambi le gambe. A NewsMediaset hanno urlato tutto il loro dolore e raccontato di Alessio, un bambino che stava imparando a suonare uno strumento, la batteria, e che amava andare sui go kart, come lo descrive suo padre.

Il racconto dei genitori

La madre racconta quei terribili attimi, i primi in cui è venuta a contatto con l’uomo che ieri sera ha completamente cambiato la sua vita. “Appena dopo l’accaduto un uomo mi ha detto di non essere a conoscenza della dinamica dell’incidente. Io, che cercavo un telefono, gliel’ho strappato dalle mani per chiamare il 118, e lui me l’ha anche lasciato“, racconta. “Solo dopo ho scoperto che era lui l’assassino di mio figlio“.

Anche il padre non riesce a darsi pace. Ha visto tutto quello che accadeva a suo figlio dalla veranda di casa, una casa in cui ora non vuole più tornare: “Io faccio il funerale e me ne vado da lì. Come faccio a rimanere in veranda che ho visto tutto con la bambina. La bambina è terrorizzata. Ho visto mio figlio volare. Me l’hanno tolto da sotto le mani, me l’hanno ucciso davanti agli occhi“. Poi si concentra sulla giustizia: “Quell’uomo deve marcire in galera, ma non uno o due anni. Mio figlio da ora in poi mangia terra. Non torna più indietro“.

Le condizioni del bambino ferito

Simone, invece, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ieri sera e ha subito 5 ore di intervento all’ospedale di Vittoria. Dopo le delicata operazione è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico di Messina per un altro intervento. La direttrice dell’unità operativa di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina Eloisa Gitto, riporta Repubblica, rivela: “Il bambino è stato operato ma purtroppo non abbiamo potuto salvargli le gambe che sono state tranciate durante l’incidente. Le sue condizioni sono stabili ma gravi, è ancora in pericolo di vita“.