Gaten Matarazzo, giovane attore diventato famoso grazie alla fortunata serie Netflix Stranger Things ha una malattia molto rara, la quale provoca malformazioni nella crescita. Ma a questa sfortuna, la giovane star ha sempre risposto con forza e coraggio. La patologia si chiama displasia cleidocranica, e l’attore ha dichiarato che ne soffre da quando è nato. Tuttavia, ciò non gli ha mai impedito di inseguire i suoi sogni e anzi, usa la sua popolarità per sensibilizzare su questo tema. Già prima dello strepitoso successo di Stranger Things, Matarazzo si occupava di recitazione. Ha infatti recitato sia a teatro che al cinema.

La malattia della giovane star di Stranger Things

Il 4 luglio è uscita sulla piattaforma Netflix l’attesissima terza stagione di Stranger Things, nella quale Matarazzo interpreta Dustin, uno dei giovanissimi protagonisti che hanno conquistato il grande pubblico. La serie è infatti una delle più seguite del momento a livello mondiale. Matarazzo è dunque al centro dell’attenzione insieme ai suoi colleghi, ma anche per merito della vita privata. L’attore 17enne ha infatti ammesso già da tempo di avere fin dalla nascita la displasia cleidocranica. Questa malattia è molto rara. Si tratta di una malformazione genetica che fa nascere senza clavicole chi ne è affetto. Le ripercussioni dovute alla malformazione possono essere di vario tipo ed influiscono sulla crescita, in particolare quella del viso. Nel caso di Matarazzo, l’attore non ha denti, infatti spesso usa una dentiera.

Il suo impegno per sensibilizzare e aiutare chi ha la sua stessa patologia

La giovane star non si è tuttavia lasciata abbattere dalla malattia, e anzi la affronta con coraggio e col sorriso. Grazie anche al successo strepitoso della serie Stranger Things e del suo personaggio Dustin, uno dei più amati dal pubblico, Matarazzo ha ricevuto un grande sostegno sui social. Migliaia di fan l’hanno aiutato e confortato con messaggi di incoraggiamento. Fortunatamente la forma di displasia di Matarazzo è abbastanza lieve, ma l’attore 17enne si è dovuto comunque sottoporre ad operazioni chirurgiche nel corso degli anni. Oltre ciò, Matarazzo sfrutta la sua notorietà per parlare di questa malattia abbastanza rara e sconosciuta. Oltre alla sensibilizzazione del pubblico, l’attore aiuta le associazioni e sostiene una raccolta fondi per aiutare le persone che come lui son affette dalla patologia. Insomma, Gaten/Dustin si è dimostrato un giovane coraggioso e altruista, sia dentro che fuori dal piccolo schermo.

Fonte immagine in evidenza: Instagram @gatenm123