Dopo due giorni di speculazioni sulle condizioni di salute dell’allenatore del Bologna Siniša Mihajlovič è giunta l’ora della verità. È lo stesso Mihajlovič a dare l’annuncio durante una conferenza stampa: è leucemia.

“Sono stato due giorni chiuso in camera a riflettere, a piangere… Ti passa tutta la vita davanti” ha raccontato commosso Mihajlovič durante la conferenza stampa programmata per oggi pomeriggio.

Siniša Mihajlovič ha la leucemia

“A febbraio ho fatto degli esami ed era tutto a posto” racconta Mihajlovič, spiegando di aver proseguito la sua vita normalmente tra lavoro e allenamenti. Poi la febbre, troppo alta, troppo improvvisa. Le analisi fatte alle 3 di pomeriggio e alle 9 il verdetto: “È leucemia”. “In un momento ti cambia tutto, è la cosa più brutta, come quando dormi e hai un incubo e ti svegli dicendo meno male, ma questa è realtà”.

Mihajlovič racconta che la malattia è in fase acuta, ma si è detto pronto ad affrontare questa battaglia, “le mie non sono lacrime di paura” dice fiero, ma uno sfogo per scaricarsi e prepararsi ad affrontare la battaglia più difficile. “Questa sfida la vincerò per me, per mia moglie e per loro, tutti quelli che mi vogliono bene”. Martedì l’allenatore si recherà in ospedale per iniziare la terapia.





Le voci sulle condizioni di salute

Le speculazioni sulla salute dell’allenatore sono iniziate dallo scorso giovedì, quando è stata notata la sua assenza al ritiro della squadra a Castelrotto. Inizialmente si pensava che volesse lasciare la squadra, complice anche la spiegazione data rispetto alla sua assenza ovvero che Siniša Mihajlovič fosse affetto da influenza. Voci e sospetti si sono succedute visto e considerato che per chi lo conosce e conosce la sua personalità ha trovato strana l’assenza ad un momento così importante per la squadra e per la prossima stagione.

Alcune testate locali hanno iniziato ad ipotizzare che sotto ci fosse di più e alla fine la decisione di una conferenza stampa per chiarire quanto stava succedendo. Mihajlovič resterà sulla panchina del Bologna ma ora non ha solo il campionato da affrontare.