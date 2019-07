Lino Banfi ha compiuto 83 anni lo scorso 9 luglio. L’attore pugliese, amatissimo dal pubblico italiano, ha voluto posticipare di qualche giorno la festa per celebrare contemporaneamente anche un’altra importante ricorrenza. Banfi, insieme alla figlia Rosanna, ha infatti festeggiato a Favignana, dove è stato girato uno dei film a cui è più affezionato di tutta la sua carriera: Il commissario Lo Gatto. Oltre all’83° compleanno, quindi, ha voluto festeggiare anche il 33° anniversario dall’uscita della commedia diretta da Dino Risi, girata proprio in quel di Favignana nel 1986.

Il commissario Lo Gatto e il compleanno al Festival di Favignana

Nel film Il commissario Lo Gatto, Banfi interpretava un commissario di polizia che investiga su un presunto omicidio. La trama poi invece si snoda, rivelando tutta una serie di divertenti equivoci avvenuti sull’isola di Favignana, nelle Egadi siciliane. Banfi ha sempre detto di essere molto legato a quella pellicola di 33 anni fa, tanto da voler festeggiare l’anniversario insieme al suo compleanno. Presente al suo fianco durante la festa anche la figlia Rosanna. Il momento del soffio delle candeline sulla torta e del “Tanti auguri a te” è stato immortalato con un breve video, poi diffuso su internet. Il tutto è avvenuto nella cornice del Festival della Commedia italiana, che si tiene in questi giorni a Favignana. Ad aprire il festival, l’11 luglio, è stata fra l’altro proprio la proiezione de Il commissario Lo Gatto.

Una lunga e fortunata carriera per Lino Banfi

Ieri sera, nel programma del festival figurava proprio un party privato per festeggiare il compleanno di Banfi e la ricorrenza del film. Il nonno Libero della fortunata serie Un medico in famiglia ha all’attivo una lunga carriera cinematografica. Ha recitato in un centinaio di film e decine di serie televisive, diventando uno dei maggiori rappresentanti della commedia sexy all’italiana negli anni ’70 e ’80. Oltre a Il commissario Lo Gatto, alcune delle sue apparizioni più famose sono in Vieni avanti cretino, L’allenatore nel pallone, La liceale nella classe dei ripetenti. Anche la figlia Rosanna ha partecipato a diversi film e serie.