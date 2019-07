In questi giorni è scoppiato il caso del triangolo amoroso tra il cantante de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, la moglie Clizia Incorvaia e il migliore amico di lui, Riccardo Scamarcio. La showgirl avrebbe tradito il marito nel novembre scorso, e poi gliel’avrebbe confessato quest’anno nel periodo di Pasqua. Questo, stando a quanto ha dichiarato Sarcina in un’intervista. Ma adesso è arrivata una replica della donna.

Cosa è successo

Il cantante della band Le Vibrazioni, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva parlato della dolorosa fine della storia con sua moglie. Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si erano sposati nel 2015, dopo aver affrontato e superato una crisi nel novembre del 2018, si sarebbero lasciati a causa di un tradimento della moglie. L’Incorvaia, stando a quanto ha raccontato Sarcina, lo avrebbe tradito con il migliore amico e testimone di nozze di lui, l’attore Riccardo Scamarcio. L’influencer e il cantante hanno una figlia piccola, Nina. La donna, probabilmente preoccupata per le ripercussioni che questa storia potrebbe avere sulla bambina, e anche perché in questi casi bisogna ascoltare entrambe le versioni, ha promesso di far sapere tutta la verità.

La replica di Clizia Incorvaia

A seguito delle dichiarazioni del cantante, le pagine social della moglie sono state prese di mira da hater e gente che, senza alcun rispetto, ha sparato a zero. Insulti, giudizi, offese gratuite che, purtroppo, ai tempi d’oggi sono all’ordine del giorno, soprattutto nei post di personaggi famosi. Così Clizia Incorvaia ha rotto il silenzio e, attraverso la sua pagina Instagram ha fatto capire che la verità è un’altra. Nella storia la showgirl ha pubblicato la foto dell’articolo uscito in questi giorni con l’intervista al marito e ha commentato: “In attesa della mia risposta. Replicherò a breve. E saprete la verità non cose inventate prive di fondamento“.

La replica di Clizia Incorvaia in una storia su Instagram. Fonte: Clizia Incorvaia/Instagram

In un’altra storia, la donna ha, inoltre, aggiunto che procederà per vie legali contro chi usa profili fake per insultarla. E non solo, anche contro tutti quei giornalisti che “non hanno prova alcuna di ciò che dicono“. Purtroppo si sa, il gossip non risparmia nessuno e si espande a macchia d’olio in pochissimo tempo. In certi casi, non resta che far sapere la propria verità, almeno per avere un confronto alla pari su quanto accaduto.

Clizia Incorvaia procederà per vie legali. Fonte: Clizia Incorvaia/Instagram

Immagine in evidenza: Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia, Riccardo Scamarcio. Fonte: Instagram