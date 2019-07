Non c’è fine al dramma e allo straziante dolore che negli ultimi quattro giorni hanno travolto la cittadina di Vittoria, provincia di Ragusa. Dove due bambini di 11 e 12 anni sono morti travolti da un suv passato a folle velocità nella via del centro storico in cui si trovavano.

Alessio D’Antonio è morto sul colpo lo scorso giovedì, il cuginetto Simone si è spento oggi, proprio mentre si dava l’estremo saluto ad Alessio. La Procura di Ragusa ha disposto l’autopsia per lunedì.

Il dramma di Vittoria

Una routine estiva spezzata, quella della cittadina siciliana di Vittoria, fatta di feste di paese, luci colorate e la spensieratezza di due bambini, due cuginetti, seduti davanti alla porta di casa di uno dei due intenti a giocare, a godersi questo meritato riposo estivo in vista del prossimo anno scolastico.

Alessio e Simone però a settembre non torneranno a sedersi sui banchi di scuola insieme ai loro compagni, perché loro non ci sono più. Un suv li ha travolti passando a tutta velocità in una strada stretta. Al suo passaggio ha lasciato solo morte e dolore.

Alessio se ne è andato subito, Simone ha perso le gambe, tranciate di netto, è rimasto cosciente, chiedeva aiuto. La folle corsa al Policlinico di Messina, l’operazione e una vita appesa ad un filo. Simone ha lottato contro la morte tre giorni, poi questa mattina ha smesso; mentre a Vittoria erano in corso i funerali del cuginetto, lui se ne andava nel silenzio e nello strazio dei genitori che lo vegliavano da tre giorni. Il suo cuore non ha retto al trauma fisico e i medici hanno dichiarato il decesso.

Domani l’autopsia su Simone

Simone si è spento alle 11.50 di oggi al policlinico di Messina, il suo corpo è stato spostato in obitorio dove domani sarà sottoposto ad autopsia. L’esame autoptico sarà eseguito nel pomeriggio di lunedì alle 16.30, poi Simone tornerà a casa per l’ultima volta.

Le parole di Matteo Salvini

Il vice-premier Matteo Salvini su Facebook ha duramente condannato quanto accaduto: “Galera, per anni e senza sconti, per chi ha ucciso questi due piccoli angeli. Speriamo”. Salvini ha poi risposto alle parole del papà di Alessio pronunciate al funerale: “Mi impegno perché queste carogne paghino tutto e fino in fondo senza sconti” riporta l’AGI.

Il messaggio di cordoglio di Di Maio

Anche il vice-premier Luigi Di Maio ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto e la speranza che drammi simili non si ripetano. Su Facebook ha scritto: “Oggi se n’è andato in cielo anche il piccolo Simone, dopo più di due giorni di agonia. Ha raggiunto il suo cuginetto, Alessio. Due giovani vite violentemente spezzate da un criminale”.

“È così grande la rabbia che viene da dire che per uno così non basta nemmeno il carcere. Sei un essere inumano se investi due bambini in quel modo. Poi fuggi e non presti soccorso. Mi viene la pelle d’oca solo a pensarlo. Abbraccio forte le famiglie di Simone e Alessio, per quel che serva, in questo momento di estremo dolore e solitudine, che getta ognuno di noi nello sconforto e nella tristezza”.

Anche Di Maio, come Salvini, ha risposto al papà di Alessio promettendo che i colpevoli pagheranno “fino in fondo e senza sconti”, si legge sempre su AGI, “lo Stato farà giustizia e il governo vigilerà affinché sia fatta in tempi certi, il prima possibile”.